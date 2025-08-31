¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿¡ÄË½¹ÔÍÆµ¿¤Ç³èÆ°¼«½Í¤Î¡Öº£»ÔÎ´Æó¡×¤ÈÇÐÍ¥¶È¤¬Àä¹¥Ä´¤Î¡Ö´äÅÄ¹äÅµ¡×
º£Ç¯¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¥¤¥ä¡¼¤À¤¬¡Ä¡Ä
º£Ç¯11·î¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëµÇ°¥¤¥ä¡¼¤Ë¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌÀ°Å¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE¡×¤ÎÆ±¤¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤¬¤é¡¢¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦º£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¡Ê38ºÐ¡Ë¤È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡Ê36ºÐ¡Ë¤Îº£²Æ¤Î¶¶ø¤Ï¡¢Å·¤ÈÃÏ¤È¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤Îº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤Ë¡ÖR.Y.U.S.E.I.¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥·¡¼¥ó¤ò¸£°ú¤·¤Æ¤¤¿2¿Í¤Î¸½¾õ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ò¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤ÈË½¹Ô¡¦¶¼Ç÷ÍÆµ¿
º£Ç¯4·î¤Ë¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ÎÃËÀ¤ò¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤Ê¤É¤È¶¼¤·¤ÆË½¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦µ¿¤¤¤Ç¡¢7·î¤Ë·Ù»ëÄ£¤Ø½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿º£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¡£8·î28Æü¡¢±¿Å¾¼ê¤ÎÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£»Ô¤µ¤ó¤«¤é¡Ö»¦¤¹¤¾¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÈ¯¸À¤òÇ§¤á¤Æ¼Õºá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢Èï³²ÆÏ¤ò¼è¤ê²¼¤²¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤È¤Ï¤¤¤¨º£»Ô¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤Ï·ÝÇ½³èÆ°¼«½ÍÃæ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î15¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤Ë¿å¤òº¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤¬½êÂ°¤¹¤ëLDH JAPAN¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡È¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¤¥«¤Ä¤¤¤±¤ÉÃæ¿È¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤Çµ¤¤Î¤¤¤¤·»¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¡É¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¿»Æ©¤·¡¢¹â¤¤¹¥´¶ÅÙ¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÎ¢ÀÚ¤ë·Á¤Ë¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹°õ¾Ý¤«¤é¤Î¥×¥é¥¹°õ¾Ý¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¡È¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¤¥«¤Ä¤¯¤ÆÃæ¿È¤âËÜÅö¤Ë¶²¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤½¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤¹¤®¤ëº£²ó¤Î»ö·ï¤Ï¡¢º£¸å¤Î³èÆ°¤ÎÃ×Ì¿½ý¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
º£»Ô¤µ¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Î7Ç¯¤Û¤É¤Ï¿¦¿Í¡Ê°µÀÜ¹©¡Ë¤È¤·¤Æ·úÀß¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤¢¤¤é¤á¤¤ì¤º¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤¯¤ëÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÍÌ¾¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£ËÜ¿Í¤¤¤ï¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ï100²ó¤°¤é¤¤¼õ¤±¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¼õ¤±¤Æ¤ÏÍî¤Á¤ë¤È¤¤¤¦·«¤êÊÖ¤·¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¶ìÏ«¿Í¤¬24ºÐ¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¤·¡¢¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ºòÇ¯11·î¤«¤é12·î¤Ë¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¼«¤é¤Î²á¤Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¿ÍÀ¸¤ËÅ¥¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
½çÉ÷ËþÈÁ¤Ë¸«¤¨¤ë·Ä±þ½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼
°ìÊý¡¢´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¤ÏÇÐÍ¥¶È¤ËÀºÎÏÅª¤Ç¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎGPÂÓ¥¹¥¿¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¼ç±éÃæ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç¿Í¸ø¤ä¼çÍ×¥¥ã¥é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¡È¥À¥ó¥¹¡õ¥ô¥©¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¤·¤Æ¤è¤ê¡¢¡ÈÌò¼Ô¡É¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤Î¤Û¤¦¤¬¶¯¤¤»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê´äÅÄ¤µ¤ó¤ÏÌ¾Ìç¹»½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡£Èà¤ÎÁÄÉã¤âÉã¤â·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø½Ð¿È¤Ç¡¢¼«¿È¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤Æ·Ä±þ¤ÎÃæÅùÉô¤ËÆþ³Ø¡£¤½¤Î¸å¡¢·Ä±þµÁ½Î¹âÅù³Ø¹»¡¢·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø Ë¡³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹â¹»3Ç¯À¸¤Î¤È¤¤«¤é¥À¥ó¥¹¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ß¡¢Âç³Øºß³ØÃæ¤â¥À¥ó¥¹ÄÒ¤±¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø4Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¥À¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£¼ÂºÝ¡¢100¼Ò°Ê¾å¤Ë±þÊç¤¹¤ë¤Û¤É¿¿ÌÌÌÜ¤Ë½¢¿¦³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÆâÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿´ë¶È¤â¿ô¼Ò¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤±¤ì¤ÉÂç³Ø4Ç¯»þ¤ËLDH¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¹ç³Ê¡£¥À¥ó¥¹¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¿©¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤ë¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È´¶¤¸¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤ÎÆâÄê¤ò¼Âà¤·¤Æ¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÆ»¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¡£
´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ÁÄÉã¤ÎÂå¤«¤é·Ä±þ½Ð¿È¤Î¥¨¥ê¡¼¥È°ì²È¤Ë°é¤Ä¤È¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢LDH¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¾¯¿ôÇÉ¤È¤Ê¤ë´Å¤¤¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î²¦»ÒÍÍ·Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ý¤Ä¡ÈÄ¶¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯ÃË»Ò¡É¤Î¤¿¤á¡¢ºÃÀÞ¤È¤Ï¤Û¤É±ó¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¶ìÏ«¤È³ëÆ£¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿´äÅÄ
7¿ÍÁÈ¤Î¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤Ï¥ô¥©¡¼¥«¥ë2Ì¾¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼5Ì¾¡£
¤Û¤«¤Î¥Ð¥ó¥É¤Ç¤â¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç°ìÈÖ¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤Ï¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡£¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Îº£»Ô¤µ¤ó¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢5¿Í¤â¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Åö½é¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï´äÅÄ¤µ¤óËÜ¿Í¤âÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ºòÇ¯10·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤ï¤ê¤È±¢¤ËÀø¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¡£¤³¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¼«Ê¬¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«¿®¤¬»ý¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤ËÉ¬Í×¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤«¤ÈÇº¤à¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤ÎÂ¸ºß°ÕµÁ¤òºî¤ë¤¿¤á¤ËÆÍÁ³¥é¥Ã¥×¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ê¤ÉÌÂÁö´ü¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ë¡¢±éµ»Ì¤·Ð¸³¤Ê¤¬¤é¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£¤½¤ì¤¬Å¾µ¡¤È¤Ê¤êÌò¼Ô¤Î»Å»ö¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ûÍ×¤ÎÍ×°ø¤ÏÊ¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡ÈÇÐÍ¥¡¦´äÅÄ¹äÅµ¡É¤Î¼ÂÎÏ
2018Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø³³¤Ã¤×¤Á¥Û¥Æ¥ë!¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤ÆGPÂÓ¥¹¥¿¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤Ç½é¼ç±é¤ò¾þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â2019Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥×¥í¥ß¥¹¡¦¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤Ê¤É¡¢ÏÃÂêºî¤ä¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ø¼çÍ×¥¥ã¥é¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ò½Å¤Í¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ï¤µ¤é¤ËÇÐÍ¥¶È¤ÇÈôÌö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î´ü¤Ë¡Ø¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÇÈæ²Å°¦Ì¤¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ØDOCTOR PRICE¡Ù¤ÇÃ±ÆÈ¼ç±é¡£º£Ç¯¤À¤±¤Ç2ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
2014Ç¯¤Ë¡ÖR.Y.U.S.E.I.¡×¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤¿Á°¸å¤Ï¡¢¡ÈÇÐÍ¥¡¦´äÅÄ¹äÅµ¡É¤Î½ã¿è¤Ê¼ûÍ×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¡È¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤È¤¤¤¦¥Í¡¼¥à¥Ð¥ê¥å¡¼¤ÇÇÐÍ¥¶È¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ì¤É´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¹âÈª½¼´õ¤µ¤ó¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤·¤¿2016Ç¯¤Î±Ç²è¡Ø¿¢Êª¿Þ´Õ ±¿Ì¿¤ÎÎø¡¢¤Ò¤í¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ç¡ÖÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡×¿·¿Í¾ÞÇÐÍ¥¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¡¢¤¤Á¤ó¤È±éµ»¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖR.Y.U.S.E.I.¡×¤Î¥Ò¥Ã¥È¤«¤é10Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¡¢Èà¤ËÂ³¡¹¤ÈÌò¼Ô¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍ×°ø¤Ï¡¢°ì²áÀ¤Î¿Íµ¤¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¯¡ÈÇÐÍ¥¡¦´äÅÄ¹äÅµ¡É¤Î¼ÂÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤Î15¼þÇ¯¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«
¤È¤Ï¤¤¤¨´äÅÄ¤µ¤ó¤Î¼´Â¤¬ÇÐÍ¥¶È¤Ë·¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Î¼ç¼´¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¡£
ÇÐÍ¥¶È¤Ï¼«¿È¤Î¸ÄÀ¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¹¦Á¤Ë¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤È¤¤¤¦°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤±¤Ã¤¤ç¤¯¤Ï¤½¤Î³èÆ°¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ä¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¾å¤²¡¢´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
½êÂ°»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ëLDH JAPAN¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ·ó ¼ÒÄ¹CEO ·ó CCO¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢EXILE¤Î½éÂå¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼ ·ó ¥ê¡¼¥À¡¼¤À¤Ã¤¿¤´Â¸ÃÎHIRO»á¡£¥À¥ó¥¹¤Î¥×¥í¤È¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤òÀ¤¤Ë¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤¿Î©Ìò¼Ô¤Ç¤¹¡£
¥À¥ó¥¹¤òÀ¸¶È¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿´äÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤òÊâ¤¤¤ÆÆ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿HIRO»á¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¡¢¡ÖHIRO¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ´äÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¡È¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼Í¦Âà¡É¤È¤¤¤¦¶èÀÚ¤ê¤òÆ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç°Õ¼±¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«¿È¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ìÂ³¤±¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤Ø¤ÎË½¹Ô¡¦¶¼Ç÷ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ³èÆ°¼«½ÍÃæ¤Î¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦º£»ÔÎ´Æó¤µ¤ó¡£°ìÊý¤Çº£Ç¯2ËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¼ç±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤âÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¡¦´äÅÄ¹äÅµ¤µ¤ó¡£
º£²Æ¡¢ÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤¿2¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤òÂçÀÚ¤ËÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÆ±¤¸¤Î¤Ï¤º¡£15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡×¤¬º£¸å¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿³èÌö¤ò¤¹¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
