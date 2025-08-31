特異な病・ナルコレプシーで圧倒的に足りていなかった物質…じつは「覚醒を維持するのに、脳に必須だった」という、衝撃の事実

いまだに科学が解明できていない疑問、人はなぜ眠らなければならないのか？

脳は睡眠時に洗浄されてアルツハイマー病を防いでいるという新研究、世界で初めて日本が発売した画期的な不眠症治療薬、寝不足でたまる「睡眠負債」とは何か、どう返せばいいのか……。

「睡眠」に関して、その神経科学的なメカニズムや役割などについて解説した『睡眠の科学 改訂新版』。その著者・櫻井武氏が、脳科学と睡眠の興味深いトピックをご紹介します。

前回の記事で取り上げた、著者の研究グループが発見した「オレキシン」。摂食に関与する神経ペプチドでしたが、ひょんな出来事から睡眠に深く関わる物質でもあることがわかりました。そしてその後の研究は、予想もしない展開をしていくことになります。

＊本記事は、『 睡眠の科学 改訂新版 』（ブルーバックス）のうち「睡眠に関する疑問や睡眠研究の今」で取り上げられた疑問から、再構成・再編集してお送りいたします。

遺伝性ナルコレプシー犬と、オレキシン遺伝子欠損マウス…クロスした2つの研究

米国・スタンフォード大学医学部ナルコレプシー研究センターのエマニエル・ミニョー博士のグループは、長年にわたりナルコレプシーの原因を探るべく研究に取り組んでいた（伝統的にフランスにはすぐれた睡眠研究が多く、ミニョーもフランス人である）。

彼がナルコレプシーの研究を始めたのは20年前に遡る。パリ小児病院付属医科大学ネッケル研究所で薬理学を専攻したあと、1989年に渡米し、スタンフォード大学で睡眠の研究に従事することになったのだ。

当時、スタンフォード大学では睡眠障害研究センターの主任であったウィリアム・デメントが、イヌのナルコレプシーについて研究していた（デメントはレム睡眠の発見者の１人、クライトマンの弟子で、以前の記事で紹介した不眠記録の保持者ランディ・ガードナーを観察した睡眠学者がデメントだ）。

＊参考記事：「断眠実験」眠らせないと、どうなってしまうのか…なんと、徹夜明けの不意の寝落ちは「精神機能の変調を回避する」ための驚愕の機能だった

デメントらはさまざまなナルコレプシー犬を交配させていくうち、遺伝的にナルコレプシーを発症するイヌを発見した。フランスからスタンフォード大学にやってきたミニョーは、この遺伝性ナルコレプシーのイヌを使って、連鎖解析を始めた。そして10年以上にわたる研究の末、ついにイヌのナルコレプシーを引き起こす遺伝的な原因がつきとめられた。

ミニョーらは、イヌのナルコレプシーは、オレキシン受容体の1つである「オレキシン2受容体」の遺伝子の異常によって引き起こされると結論づけた。

ここにおいて、いずれも人工的につくりだされた、先に述べた筆者らのオレキシン遺伝子欠損マウスとナルコレプシー犬による研究がクロスすることになった。

1999年の夏、2つの研究成果はほぼ同時に公表された。しかも、マウスではオレキシンの遺伝子を人工的に壊した結果、ナルコレプシーが起こることが明らかになり、イヌでは遺伝性のナルコレプシー犬の解析から、オレキシンの受容体の遺伝子に異常があることがわかったわけだ。

イヌとマウスというかけ離れた動物において共通して、オレキシンという物質が関わる情報伝達システムの障害でナルコレプシーが発症するのである。

ナルコレプシーの原因解明から、覚醒システムそのものの解明へ

マウスやイヌにおけるナルコレプシーの発見から、ヒトでもオレキシンの機能異常がナルコレプシーの原因である可能性が高いことが容易に想像できた。そして早くも翌年には、それが正しいことが明らかになる。

現在では、90％以上のナルコレプシー患者で、オレキシンをつくる神経細胞が変性・脱落していることがわかっている。具体的には、ナルコレプシー患者の脳脊髄液は90％以上の割合で、オレキシンA*が非常に低値である（110pg/ml以下。pg［ピコグラム］水1リットルあたりの物質の重量）。

＊オレキシンA：実際にはオレキシンにはオレキシンＡとオレキシンＢという二つのアイソフォームが存在する。両者は同一の前駆体から精製される。髄液中で測定可能なのは、安定な構造をもったオレキシンＡである。

この発見はスタンフォード大学の西野精治博士らの研究による。すでに米国では、2005年より脳脊髄液中のオレキシンA濃度測定がナルコレプシーの診断に使われるようになっている。

こうして、ナルコレプシーの原因は、マウスやイヌ、そしてヒトの場合でもオレキシンの欠乏にあることがわかった。このことから、少なくとも哺乳類においては、オレキシンは広く覚醒の維持機構に関わっているものと考えられる。オレキシンが欠損することによって、覚醒がうまく維持できなくなるのだ。

ということは、覚醒という状態はオレキシンがうまく機能することによって、適切に維持されているとも考えられる。

ナルコレプシーという疾患の原因を探る研究は、このようにオレキシンという物質が覚醒にはたす重要な役割の発見につながった。それではオレキシンは、先に脳幹のモノアミン作動性システムとコリン作動性システムによる睡眠／覚醒の制御メカニズムについて解説したが、それらとどのように関わって覚醒状態を制御しているのだろうか？

オレキシンは覚醒を安定化させている

先の記事で述べたとおり、モノアミン作動性ニューロンとコリン作動性ニューロンが覚醒と睡眠をコントロールしている*。実は、オレキシンの作用はこれらのニューロンと密接な関係がある。

＊関連記事はこちら

モノアミン作動性ニューロンの働きについては…〈じつは、多くの人が知らない「なぜ目が覚めるのか」…覚醒を操る脳の「モノアミン作動性システム」。その衝撃の全貌〉

コリン作動性ニューロンの働きについては…〈じつは、眠っていても、脳は眠らない…なんと、レム睡眠で見られる、衝撃の特殊状況〉

※なお、このページからご覧になった方は、ぜひ、オレキシン研究の意外な展開について述べた前ページからご覧ください。

オレキシンは、視床下部外側野という部分に存在するニューロンによって産生されている。しかし、オレキシンの抗体を作成して、オレキシンを産生するニューロンの軸索を染色してみたところ、このニューロンは脳の至るところに軸索を伸ばしていることがわかった。

そしてオレキシンの受容体は、ノルアドレナリンをつくる青斑核、セロトニンをつくる縫線核、ヒスタミンをつくる結節乳頭体などの部分に強く発現していた。これらはいずれもモノアミン作動性ニューロンである。

そこで、これらのニューロンの電気活動をモニターしながらオレキシンを作用させると、ニューロンの発火頻度は非常に増えた。また、オレキシンをつくるオレキシン作動性ニューロンは覚醒時に活動し、逆に睡眠時は停止していることもわかっている。

つまり、オレキシンは、こうした覚醒をつかさどるニューロン群に働きかけることにより作用していると考えられるのである（図「オレキシン作動性ニューロンはモノアミン作動性ニューロンを活性化する」）。

オレキシンの役割、その本当のところ

ただし、モノアミン作動性ニューロンの発火は、オレキシンだけによって維持されているわけではない。もしそうなら、ナルコレプシー患者のようにオレキシンがほとんどなくなってしまったら、決して覚醒することはなくなってしまうだろう。

現実にはナルコレプシーは、睡眠／覚醒のスイッチの切り替えが非常に不安定になり、切り替わりやすくなっている状態である。つまりオレキシンは、覚醒のスイッチそのものではなく、覚醒のスイッチが入ったあとに、スイッチが不適切なタイミングで切り替わらないように、いわば覚醒状態を安定化する（つまり、睡眠に移行することを防ぐ）働きをもっているのだと考えられる。

モノアミン作動性ニューロンは、もともと自動的にゆっくりと数ヘルツの周波数で律動的に発火する能力をもっている。オレキシンはこの発火がとだえてしまうのを防いでいるとも考えられる。モノアミン作動性ニューロンの活動がとだえないように応援する物質といってもいいだろう。

では、「覚醒」と「睡眠」のほんとうの関係では、オレキシンはどのように覚醒状態を安定化させているのだろうか。さらに考察を進めていこう。

＊

続いては、オレキシンが覚醒状態をどう安定化させているのかを見ていきます。

【続きをよむ】じつは、「睡眠時こそ、生のデフォルト」状態…”オレキシンの役わり”から見えてきた「覚醒」の、深すぎる「生理的意味」