¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï¤Ê¤¬¤µ¤¶µ°éÇî¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤é°Õ¸«¸ò´¹
¡¡³Ø¤Ó¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëµï¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¤Ê¤¬¤µ¤¶µ°éÇî¡×¤¬30Æü¡¢Ä¹ºê¸©¶ÐÏ«Ê¡»ã²ñ´Û¡ÊÄ¹ºê»ÔºùÄ®¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë´Ø·¸¼Ô¤äÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤É¤â¤ò»ý¤Ä¿Æ¤Ê¤É»ÔÆâ³°¤ÎÌó30¿Í¤¬¸òÎ®¡£ÅÐÃÅ¼Ô¤ÎÏÃ¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤¿¤ê¡¢»²²Ã¼ÔÆ±»Î¤ÇÏÃ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ò¶¦Í¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¶µ°é¤Ï¤³¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡¢¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¡¢ÆîÅç¸¶»Ô¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤ò³«¤¯´äÂ¼¹Í¼£¤µ¤ó¡Ê39¡Ë¤é¤¬´ë²è¤·¡¢¶µ°÷¤äÉÔÅÐ¹»Åö»ö¼Ô¤Ê¤É4¿Í¤¬¹Ö±é¡£ÀîÃªÄ®¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¼«Í³³Ú¹»¡¡¤æ¤á¤Þ¤¢¤ë¡×¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¹ÓÀ¥ÆàÊæ»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤À¤È°Â¿´¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ë¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÀ¸³è¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢³Ø¹»¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤»Ò¤Ë¤É¤¦ÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤â¡£¾®³Ø¹»¶µÍ¡¤Î¿åÅÄ½¨ÌÀ¤µ¤ó¡Ê32¡Ë¤Ï¡Ö¡ØÆÉ½ñ¤·¤Ê¤¤¡©¡Ù¤Ê¤É¿Æ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¡¢¤½¤¦¤·¤¿»þ´Ö¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¼è¤êÁÈ¤á¤ë¤«Äó°Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£É×ÉØ¤Ç»²²Ã¤·¤¿ÂçÂ¼»Ô¤Î¾¾ËÜÀé³¨¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤âÉÔÅÐ¹»¤Ç¤¤¤í¤¤¤í»î¹Ôºø¸í¤·¤Æ¤¤¿¡£¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ê¹âÊ¿Ï©»Ò¡Ë