¡ÎÄ¹ºê¸©¡Ï²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Îµï¾ì½ê¤Ë¡¡ÆîÅç¸¶»Ô¤Î¥Ô¥«¥Ô¥«¤¬¤Ã¤³¤¦¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ê¤ËÍè¤Æ¡×¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡¢9·î1¡Ý5ÆüÌµÎÁ³«Êü
¡¡¤¢¤¹¤«¤é9·î¡£²ÆµÙ¤ß¤¬½ª¤ï¤ëÁ°¸å¤Ï¡¢¿Í´Ö´Ø·¸¤ËÇº¤ó¤À¤ê¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ©¶ì¤·¤µ¤¬Áý¤¹»þ´ü¤À¡£Ä¹ºê¸©ÆîÅç¸¶»ÔÀ¾Í²ÈÄ®¤ÎÇÑ¹»¼Ë¤Î°ì³Ñ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ö¥Ô¥«¥Ô¥«¤¬¤Ã¤³¤¦¡×¤ò±Ä¤à´äÂ¼¹Í¼£ÂåÉ½¡Ê39¡Ë¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Ç¤â³Ø¹»¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢»Ò¤É¤â¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëÂè»°¤Îµï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È9·î1¡Á5Æü¡¢»ÜÀß¤òÌµÎÁ³«Êü¤¹¤ë¡£¸©Æâ¤ÎÂ¾¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ë¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î»î¤ß¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´äÂ¼¤µ¤ó¤ÏÊ¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ³Ø·ÝÂç¤òÂ´¶È¸å¡¢·²ÇÏ¸©Æâ¤Î¸øÎ©¾®¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç·×10Ç¯´Ö¶µ°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£10Ç¯ÌÜ¤ËÃí°Õ·çÇ¡Â¿Æ°¾É¡ÊADHD¡Ë¤Î»ùÆ¸¤ò¼õ¤±»ý¤Ã¤¿¡£1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ»ùÆ¸¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¡ÊÅØÎÏ¤·¤Ê¤¤¤È¡Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ËÍ¤Ï¡¢ÂÌÌÜ¤Ê¿Í´Ö¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¤ÈÍîÃÀ¤·¤¿¡£
¡¡´äÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂ¾¤Î»Ò¤ÈÆ±¤¸ÎØ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤³¤Î»Ò¤Î¹¬¤»¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£°ì¿Í°ì¿Í¡¢°ã¤¦¡×¤È¤³¤Î¤È¤µ¤ÉÕ¤¡¢²è°ìÅª¤Ê³Ø¹»¶µ°é¤Îºß¤êÊý¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¶µ¿¦¤òÂà¤¤¤¿¡£
¡¡2019Ç¯¡¢¿Í¤Î²¹¤«¤µ¤È¼«Á³¤ÎË¤«¤µ¤Ë°ú¤«¤ì¤Æ²ÈÂ²¤ÇÆîÅç¸¶»Ô¤Ë°Ü¤ê½»¤ß¡¢21Ç¯4·î¡¢¥Ô¥«¥Ô¥«¤¬¤Ã¤³¤¦¤ò³«¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Ï¼ç¤Ë½µ2Æü¡¢¶áÎÙ¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸13¿Í¤¬ÄÌ¤¦¡£Êü²Ý¸å¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¡£ÆÃÄê¤Î¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÆü¤Ë²¿¤ò¤ä¤ë¤«¤ÏËÜ¿Í¤¬·è¤á¤ë¡£É¬Í×¤Ê¤é´äÂ¼¤µ¤ó¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÅÄ¸¶¾Ï»Ò¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¤¬¼ê½õ¤±¤¹¤ë¡£
¡¡´äÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤Î¼çÂÎÀ¡¢³Æ¼«¤ÎºÍÇ½¤ò³«¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¿¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Ï100¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡Ä¹´üµÙ²ËÌÀ¤±¤Ï¡¢ÉÔÅÐ¹»¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£´äÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡ÖÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬µ¯¤³¤ëÁ°¤Ë°ìÅÙ¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡£³Ø¹»¤ÎÂ¾¤Ë¤â¹Ô¤¾ì¤¬¤¢¤ë¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤À¤±¤Ç¡¢¿´¤Ï¤¹¤´¤¯³Ú¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤ë¡£
¡¡¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
³ùÁÒ,
¾²ÃÈË¼,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÀÅ²¬,
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾åÅÄ,
²£ÉÍ,
Êè