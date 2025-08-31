¡Ú¼ÒÀâ¡ÛÆü¹Òµ¡ÄÆÍî40Ç¯¡¡°ÂÁ´¤ÎÄÉµá¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ê¤·
¡¡ÆÍÁ³¡¢»à¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¶²ÉÝ¡¢ÌµÇ°¤ÏÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¡£²¿ÅÙÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤â¶»¤¬Äù¤áÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡1985Ç¯8·î12Æü¡¢ÄÆÍî¤¹¤ëÄ¾Á°¤Î¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡Æâ¤Ç¾èµÒ¤Î²Ï¸ýÇî¼¡¡Ê¤Ò¤í¤Ä¤°¡Ë¤µ¤ó¡áÅö»þ¡Ê52¡Ë¡á¤¬¼êÄ¢¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î°ä½ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Þ¥Þ¡¡¤³¤ó¤Ê»ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»ÄÇ°¤À
¤µ¤è¤¦¤Ê¤é
»Ò¶¡Ã£¤Î»ö¤ò¤è¤í¤·¤¯¤¿¤Î¤à
º£6»þÈ¾¤À
Èô¹Ôµ¡¤Ï¤Þ¤ï¤ê¤Ê¤¬¤éµÞÂ®¤Ë¹ß²¼Ãæ¤À
ËÜÅö¤Ëº£Ëø¤Ï¹¬¤»¤Ê¿ÍÀ¸¤À¤Ã¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¡¢ã°ä½ñ¤Î½ªÈ×ÉôÊ¬¤è¤ê¢ä
¡¡¾èµÒ¾è°÷520¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é40Ç¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£Ã±ÆÈµ¡¤È¤·¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤Î¹Ò¶õ»Ë¾åºÇ°¤Î»´»ö¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶õ¤Î°ÂÁ´¤Î³ÎÎ©¤ò¿·¤¿¤ËÀÀ¤¦ÀáÌÜ¤È¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£½¤Íý¥ß¥¹¸¡¾Ú¿Ô¤¯¤»
¡¡±©ÅÄÈ¯Âçºå¹Ô¤¤ÎÆü¹Òµ¡¤Ï¡¢¤ªËßµÙ¤ß¤Î²ÈÂ²Ï¢¤ì¤ä½ÐÄ¥¤Î²ñ¼Ò°÷¤é¤Ç¤Û¤ÜËþÀÊ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÄÆÍî»ö¸Î¤Ï¡¢µ¡Æâ¤Îµ¤°µ¤ò»Ù¤¨¤ë¸åÉô¤Î°µÎÏ³ÖÊÉ¤¬²õ¤ì¡¢¿âÄ¾ÈøÍã¤¬¿á¤Èô¤Ó¡¢Áà½ÄÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¯¤¤¿¡£·²ÇÏ¸©¾åÌîÂ¼¤Î¸æÁãÂë¤ÎÈøº¬¤ËÄÆÍî¤·¡¢À¸Â¸¼Ô¤Ï¾èµÒ4¿Í¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¸Îµ¡¤Ï7Ç¯Á°¡¢ÃåÎ¦»þ¤Ëµ¡ÂÎ¤Î¸åÉô¤¬³êÁöÏ©¤ËÀÜ¿¨¤¹¤ë¡Ö¿¬¤â¤Á»ö¸Î¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±¿Í¢¾Ê¹Ò¶õ»ö¸ÎÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¿¬¤â¤Á»ö¸Î¤ÇÂ»½ý¤·¤¿°µÎÏ³ÖÊÉ¤Î½¤Íý¤Ë¥ß¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢Æü¹Ò¤ä±¿Í¢¾Ê¤âÀ°È÷ÅÀ¸¡¤Ç¸«Æ¨¤·¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿¡£
¡¡½¤Íý¤·¤¿À½Â¤¸µ¤ÎÊÆ¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤â¡¢»Ø¼¨½ñÄÌ¤ê¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÇ§¤á¤¿¡£°ìÊý¤ÇÆüËÜÂ¦¤ÎÄ°¼è¤òµñ¤ß¡¢ºî¶È¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤¿·Ð°Þ¤äÇØ·Ê¤Ê¤ÉÁ´ÍÆ¤Ï²òÌÀ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡º£·î¡¢¿·»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£»Ø¼¨½ñÄÌ¤ê¤Ë½¤Íý¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°µÎÏ³ÖÊÉ¤Î¹½Â¤¾åº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¡¢¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤ÈÊÆÏ¢Ë®¹Ò¶õ¶É¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¶áÇ¯¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡¡»ö¸Î¸¶°ø¤Ë´Ø¤ï¤ë½ÅÍ×¾ðÊó¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ë¤ÏÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤ÎÉÔÀ¿¼Â¤ÊÂÐ±þ¤ËÊ°¤ê¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤¬ÊÆÂ¦¤Ë³ÎÇ§Ãæ¤À¡£Â¾¤Ë¤âÆüËÜÂ¦¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Å°ÄìµæÌÀ¤¹¤Ù¤¤À¡£
¡¡¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°¼Ò¤ÈÆü¹Ò¡¢±¿Í¢¾Ê¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÎÃ¯¤â·º»öÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸í¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬Âç»´»ö¤ò¾·¤¤¤¿¶µ·±¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¡¾Ú¤ò¿Ô¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¢£520¿Í¤ÎÌ¿¤òËº¤ì¤Ê¤¤
¡¡¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤Î°ÂÁ´¿ÀÏÃ¤¬Êø¤ì¤¿ÄÆÍî»ö¸Î¤Î¸å¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤äµ»½Ñ¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯²½¤¬¿Ê¤ó¤À¡£¹Ò¶õ»ö¸Î¤ÎÈ¯À¸Î¨¤ÏÂç¤¤¯²¼¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â³¤³°¤Ç¤ÏÂç»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤°¡£¹ñÆâ¤Ç¤âºòÇ¯1·î¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÇÆü¹Ò¤È³¤¾åÊÝ°ÂÄ£¤Î¹Ò¶õµ¡¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¡£¿ÍÅª¥ß¥¹¤¬¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ò¶õ¼ûÍ×¤¬À¤³¦¤ÇµÞ³ÈÂç¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤äÀ°È÷»Î¤ÎÂçÎÌÂà¿¦»þÂå¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¿Íºà³ÎÊÝ¤¬µÞÌ³¤À¤¬¡¢°éÀ®¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¿Í°÷ÉÔÂ¤Ç¿ÍÅª¥ß¥¹¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¥ß¥¹¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ½ÅÂç»ö¸Î¤ËÈ¯Å¸¤µ¤»¤Ê¤¤ÂÐºö¤ò¥Ï¡¼¥É¡¢¥½¥Õ¥ÈÎ¾ÌÌ¤«¤éÀä¤¨¤º¹Ö¤¸¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Æü¹Ò¤Ï2006Ç¯¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ë°ÂÁ´·¼È¯¥»¥ó¥¿¡¼¤ò³«Àß¤·¡¢ÄÆÍî»ö¸Î¤Ç²ó¼ý¤µ¤ì¤¿°µÎÏ³ÖÊÉ¤ä¾èµÒ¤Î°äÉÊ¤òÅ¸¼¨¤·¤¿¡£¼Ò°÷¸¦½¤¤ÎÂ¾¡¢°ìÈÌ¸ø³«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£É÷²½¤µ¤»¤Ê¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤À¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¶áÇ¯¡¢Æü¹Ò¤Ç¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¾èÌ³Á°°û¼ò¤ä³êÁöÏ©¤Ø¤Î¸í¿ÊÆþ¤Ê¤ÉÉÔ¾Í»ö¤¬Â³È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤Î»ö¸Î¤òÄ¾ÀÜÃÎ¤ëÀµ¼Ò°÷¤ÏÁ´°÷¤¬ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£°ÂÁ´°Õ¼±¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¡£ÌÔ¾Ê¤òµá¤á¤ë¡£
¡¡»à¤Î´ÖºÝ¤Ë°ä½ñ¤ò»Ä¤·¤¿²Ï¸ý¤µ¤ó¤ÎÄ¹½÷¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤Ï¡¢Æü¹Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö°ì¤«¤é¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç»ö¸Î¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢°ÂÁ´¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¡£
¡¡¿ÍÌ¿¤òÍÂ¤«¤ë¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬ÌÃµ¤¹¤Ù¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£520¿Í¤Îµ¾À·¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ÂÁ´¤ÎÄÉµá¤Ë½ª¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£
