¡ÎÄ¹ºê¸©¡ÏÊ¿ÏÂ´ê¤¦ËüÅô¡¡±º¾åÀî¾È¤é¤¹¡¡¸¶Çúµ¾À·¼Ô°ÖÎî
¡¡Ä¹ºê»Ô¤Î±º¾åÀî¤Ç29ÆüÍ¼¡¢¸¶Çúµ¾À·¼Ô¤ò°ÖÎî¤¹¤ë¡ÖËüÅôÎ®¤·¡×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»ÔÆâ¤Î¾®ÃæÀ¸¤òÃæ¿´¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÉÁ¤¤¤¿ËüÅô¤¬¡¢ÀîÌÌ¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤ËÎ®¤ì¤¿¡£
¡¡±º¾åÀî¤Ï¸¶Çú¤¬Åê²¼¤µ¤ì¤¿¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¿å¤òµá¤á¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¡£ËüÅôÎ®¤·¤ÏÄ¹ºê¸¶Çú°äÂ²²ñ¤Ê¤É¤¬Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£ÎãÇ¯¤Ï¸¶Çú¤ÎÆü¤Ë°ÖÎî¤ò¤¹¤ë¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï°Å·¸õ¤ÇÀî¤¬Áý¿å¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±ä´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏÄ¹¤µÌó150¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤âÏ¢¤Í¤¿¤¤¤«¤À¤ËËüÅô500¸Ä¤òºÜ¤»¡¢¾®·¿¥Ü¡¼¥È¤¬¤Ò¤¤Ê¤¬¤é¿åÌÌ¤Î¾å¤ò¿Ê¤ó¤À¡£¶á¤¯¤Î¾ë»³¾®5Ç¯¡¢¾¾²¼ºé´õ¤µ¤ó¡Ê10¡Ë¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ç²Ö¤Ê¤É¤òÉÁ¤¤¤¿ËüÅô¤òÀ©ºî¤·¤¿¡£¡ÖÀ¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤Î¸÷¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡ÊÎë¼¯´õ±Ñ¡Ë