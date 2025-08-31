お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル（40）が、26日に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」（火曜後11・45）に出演。ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）と“ケンカ”した後輩芸人について語った。

この日はウエストランド・井口のメイン企画。前回の格付け「一緒に暮らすとツマらなそうな男」で最下位になった井口のため、「このメンバーなら絶対に勝てる」という9人の芸人が招集された。争ったのは「30〜50代の一般男女に聞いた 権力に屈しなさそうな男」ランキングだった。

そこで井口は、オズワルド・畠中を上位となる3位予想。さらに畠中を1位予想したのが、コロコロチキチキペッパーズ・ナダルで、「ホリエモンとケンカとかしている」と理由を挙げた。

畠中は「ケンカはしてないですけど」と話しつつも、経緯を説明した。昨年、初期の腎臓がんで手術を受けた際のこと。それ以来、健康に気をつけるようになり、「野菜も食べるようになるから、むしろ病気になってよかった」という話をラジオでしたところ、これが話題になった。

「それをホリエモンが引用して“野菜食べて健康ってバカみたいな理論だよね”という話で、それがまたネットニュースになっちゃった」と畠中が回想。そのため、ラジオで再度「ホリエモンに対して、バカみたいなことじゃないよ、と反論しました」という状況になった。

これには元ロンドンブーツ1号2号の田村淳も「ちゃんと自分の意見を言うんだね」と驚き。畠中は「ホリエモンもあまり信用してないので」とキッパリ口にし、井口も「こいつは言うんですよ」と“屈しない男”として認めていた。