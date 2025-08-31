¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡¢Á´À¹´ü¡È¾×·â¤Î°û¼òÎÌ¡É¤ò¹ðÇò¡Ö°û¤ó¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä±£¤ì¤Æ¡×
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê64¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¾×·â¤Î°û¼òÎÌ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥À¥ó¥×¤Ï½÷Í¥ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤ÈÅìµþ¡¦ÀéºÐÁ¥¶¶¤Îµï¼ò²°¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¤Ä¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¥À¥ó¥×¤Ï1980Ç¯Âå¡¢¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤¿¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¶Ë°Æ±ÌÁ¡×¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆË½¤ì¤Þ¤ï¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¤é¤È¤È¤â¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¥À¥ó¥×¤ÏÀ¸¥Ó¡¼¥ë¤òÃíÊ¸¡£ÈÓÅç¤È´¥ÇÕ¤¹¤ë¤È¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¸å¡ÖÀÎ¤Ï1²ó°û¤à¤Î¤Ë¡Ê¥Ó¡¼¥ë¤ò¡Ë10¥ê¥Ã¥È¥ë°Ê¾å¤Ï°û¤ó¤Ç¤¿¡£1¥±¡¼¥¹¤Ï°û¤á¤¿¡£ÂçÉÓ24ËÜ¤Ï¡£¼ã¤¤¤³¤í¤Í¡£Á´À¹´ü¤Î¤³¤í¤Ï¡£°û¤ó¤¸¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢±£¤ì¤Æ°û¤ó¤Ç¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤¿¡£
¥È¡¼¥¯ÃæÈ×¤Ç¤â¡Ö¤â¤¦1¥±¡¼¥¹°û¤á¤Ê¤¤¤â¤ó¡£1¥±¡¼¥¹¡¢24ËÜ¡£10¥ê¥Ã¥È¥ë¤Ï°û¤á¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¿ì¤¦¤Î¤¬Áá¤¯¤Æ¡¢¿ì¤Ã¤Æ¤«¤é¤¬Ä¹¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£