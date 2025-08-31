42ºÐ·Ý¿Í¥·¥ç¥Ã¥¯¡¡¤ª»î¤·ÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤Ç½ÐÈÖ¼º¤¦¡Ö¾å°Ì¸ß´¹¤Î¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¿¡×
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡Ê42¡Ë¤¬27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎTBS¥é¥¸¥ª¡Ö¿åÍËJUNK¡¡»³Î¤Î¼ÂÀ¤ÎÉÔÌÓ¤ÊµÄÏÀ¡×¡Ê¿åÍË¿¼Ìë1»þ¡Ë¤Ë¥²¥¹¥ÈÀ¸½Ð±é¡£¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¾º³Ê¤¹¤ëºÝ¡¢¼«¿È¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ï¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤Ë½Ð¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤Ç¾®Æ½¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Î½ê¤¬¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¥Ð¥¤¤¤ó¤°¾®Æ½±ÑÆó¡Ê49¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¾å°Ì¸ß´¹¤Î¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥é¥¸¥ª¥Ö¡¼¥¹Æâ¤Ë¤Ï¾Ð¤¤¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£
º£ÊüÁ÷¤Ï¡ÖÂè1²ó¥á¥Ç¥£¥¢¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¤ß¤Ê¤ß¤«¤ï¡¢¶ä¥·¥ã¥ê¤Î¶¶ËÜÄ¾¤¬»²²Ã¡£