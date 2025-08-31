49ºÐ¸µ¥°¥é¥É¥ë¡ÖADHD¡×¤ÎÌ¼¤È¤ÎÆü¾ï¸ø³«¡¡Ì£³Ð¾ã³²¤Ê¤ÉÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤â¡ÖÉáÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¼Â¶È²È¤Î¾®Åç²ÄÆà»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¡¢30ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMAÌ©Ãå´ë²èÈÖÁÈ¡ÖNO MAKE¡×¤Ë½Ð±é¡£¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡¢ADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿Ì¼¤È¤ÎÆü¾ï¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¾®Åç¤¬¾®³Ø6Ç¯¤ÎÌ¼¡¢É´¡Ê¤â¤â¡Ë¤Á¤ã¤ó¡Ê11¡Ë¤ÈÊ¡²¬¤ÇÀ¸³è¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ËÌ©Ãå¡£É´¤Á¤ã¤ó¤¬ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¤ËÄÌ¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊìÌ¼¤ÇÎÁÍý¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÆü¾ï¤¬±Ç¤µ¤ì¤¿¡£
É´¤Á¤ã¤ó¤Ï2013Ç¯11·î¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢È¾Ç¯¸å¤ÎÆý»ù·ò¿Ç¤Ç¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¥µ¥¤¥ó¡×¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾®Åç¤Ï¡ÖÄÉ»ë¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢¸÷¤òÅö¤Æ¤ÆÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬´ã¤òÄÉ¤Ã¤«¤±¤ë¤«¤Ã¤Æ¡Ê¸¡ºº¤ò¡Ë¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÄÉ¤Ã¤«¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢È¿±þ¤¬Æß¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡ÖÊâ¤¯¤Î¤¬ÃÙ¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£2ºÐ²á¤®¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Êâ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¾®³Ø¹»Æþ³ØÁ°¤Î¸¡ºº¤Ç¡¢¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡¢ADHD¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¤Î¾É¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ã´Åö¶µ»Õ¤«¤é¤Ï¡ÖËº¤ìÊª¤¬Â¿¤¤¤È¤«¡¢ÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤È¤«¡¢²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ëµ¤¤¬»¶¤Ã¤Æ°ã¤¦¤³¤È¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤«¡¢¤½¤³¤é¤Ø¤ó¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾®Åç¤Ï¡ÖÂç¤¤¤²»¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤Á¤ç¤¦¤É¡ØÅìµþMER¡Ù¤È¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò±Ç²è´Û¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²»¤¬¶Á¤¯¤Î¤¬ÉÝ¤¯¤Æ¸«¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÊäÂ¤·¡ÖÌ£³Ð¾ã³²¤â¼ã´³¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£¥·¥½¤ÎÍÕ¤ò10Ëç¡¢¤Ê¤Ë¤â¤Ä¤±¤Ê¤¤¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¥Ñ¥¯¥Á¡¼1ÂÞÁ´Éô¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡×¤È¡¢ÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼õ¤±Åú¤¨¤ä²ñÏÃ¤Ê¤É¤ÏÉáÄÌ¤Ë¤Ç¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¤Î¿ä¤·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢É´¤Á¤ã¤ó¤Ï¡ÖÈáÌÄÖÙ¹ÔÌ½¡Ê¤Ò¤á¤¸¤Þ¡¡¤®¤ç¤¦¤á¤¤¡Ë¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¾®Åç¤Ï¡¢µÁÊì¤«¤é¤ÏÄÌ¾ï³Øµé¤Ç¤Î¼ø¶È¤ò´«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¤¿¤À¡Ö»ä¤âÇº¤ó¤À¤ó¤À¤±¤É¡¢Æü¾ï¤òËÜ¿Í¤¬²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤³¤È¡¢¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤È¡¢ÆÃÊÌ»Ù±ç³Øµé¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¸ì¤ê¡ÖÂ¿Ê¬¡¢°ìÈÌ¥¯¥é¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤é¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
É´¤Á¤ã¤ó¤¬¼«¿È¤ÎÀ³Ê¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¾®Åç¤¬Í¥¤·¤¯¡ÖADHD¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢»Ò¤É¤â¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤Èµã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤è¡×¤ÈÍ¡¤¹¾ìÌÌ¤â±Ç¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¾®Åç¤Ï¡¢É´¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¾®³Ø5Ç¯À¸¤°¤é¤¤¤«¤é¡Ø¥Þ¥Þ¡¢ADHD¤Ã¤Æ²¿¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÆÃÀ¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£º£²ó¤ÎÌ©ÃåÈÖÁÈ¤â¡Ö¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤éÃÇ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¬¡¢Åí¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤¨¡Á¡¢¤¤¤¤¤è¡Á¡×¤È¡¢½Ð±é¤¹¤ë°Õ»Ö¤ò¸«¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¾®Åç¤ÏÉ´¤Á¤ã¤ó¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤«¤ßºÕ¤¤¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ÆÃÀ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Åö½é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖºÇ½é¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿»þ¤â¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤¹¤´¤¯ÅÜ¤é¤ì¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢·ÝÇ½¤Î¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³§¤µ¤ó¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¸ÄÀÅª¤Ê¤È¤³¤í¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ì¼¤¬¤½¤¦¤¤¤¦¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿Ì¥ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë²¿¤â»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÃ¯¤Ç¤â¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÇº¤ó¤À¤ê¶ì¤·¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¡ÊÌ¼¤ÎÆÃÀ¡Ë¤À¤±¤¬ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ÉáÄÌ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤è¡¢¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢É´¤Á¤ã¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¾®Åç¤ÏÊ¡²¬½Ð¿È¤Ç¡¢1996Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¡£¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ÈÄ¹Ç¯¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Ç°ìÌö¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¤¢¤²¤¿¡£04Ç¯9·î¤Ë¤Ï¥»¥ß¥Ì¡¼¥É¼Ì¿¿½¸¡Ö³ð¡¹¡Ê¥«¥Ê¥«¥Ê¡Ë¡×¤ò½ÐÈÇ¡£11Ç¯2·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢13Ç¯11·î¤Ë½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î16Æü¡Á21Æü¤Ë¤Ï¡¢½ÂÃ«¡Ö¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡¦¥ë¥Ç¥³¡×¤ÇÌó50ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¤â³«ºÅÍ½Äê¡£
