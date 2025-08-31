ÈÓÅçÄ¾»Ò¡¢30Ç¯Â³¤±¤ë¡È¶Ã¤¤Î·ò¹¯Ë¡¡É¹ðÇò¡¡¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤¡×
½÷Í¥ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£Ä¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆÈ¼«¤Î·ò¹¯Ë¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê64¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢Åìµþ¡¦ÀéºÐÁ¥¶¶¤Îµï¼ò²°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¥À¥ó¥×¤«¤é¡Ö·ò¹¯¤Ë¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ç¤·¤ç¡©ÂÀ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÈÓÅç¤Ï¡ÖÂÀ¤ë¤è¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂÀ¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥À¥ó¥×¤¬¡Ö²¿»þ°Ê¹ß¤Ï¿©¤Ù¤Ê¤¤¡¢¤È¤«¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÈÓÅç¤Ï¡ÖÌë¤´¤Ï¤ó¤Ï¤â¤¦30Ç¯¤°¤é¤¤¡¢¡Ê¸á¸å¡Ë5»þ¤Þ¤Ç¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤ë¤«¤é¡£Áá¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥×¤Ï¡Ö¤¹¤´¡Á¤¤¡×¤È¶Ã¤¡¢ÈÓÅç¤Ï¡Ö¥É¥é¥Þ¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ë»þ¤Ë¡Ê¸á¸å¡Ë6»þ¡¢7»þ¤Ë¡Ê»Å»ö¤¬¡Ë¤Ê¤ë»þ¤Ï¡¢¤â¤¦ÅÓÃæ¤Ç¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¤Î¡£¹ç´Ö¤Ë¡£¤Ç6»þ¤È¤«¤ËµÙ·Æ¤¬Æþ¤Ã¤¿»þ¤ËÃë¿²¤¹¤ë¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£