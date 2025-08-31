◆男子プロゴルフツアー Ｓａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ 第３日（３０日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）

２位で出た坂本雄介（２７）＝ｊｉｏｗｏｒｋｓ＝が１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８をマークし、７１の石塚祥利（しょうり、２２）＝芥屋ＧＣ＝、６８の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝と並ぶ通算１４アンダーの首位に浮上した。先月末に新型コロナ「ニンバス」に感染して試合を棄権し、約２週間は自主隔離して体重は３キロ減。まだ本調子ではないが、今大会のスタート時の登場曲に選ぶ松田聖子（６３）の大ヒット曲「青い珊瑚礁」からパワーをもらい、念願の初優勝を狙う。

拍手とどよめきに包まれた。坂本は、１番ティーグラウンドで自身が５年連続で登場曲に選んだ松田聖子の「青い珊瑚礁」が流れる中でスタート。「歌の雰囲気が好きで、よく聴く」と自身が生まれる１８年前、１９８０年に発売された昭和の名曲をパワーに変え、６８の好スコアで首位に躍り出た。

圧巻は６番パー５。残り２１５ヤードの第２打を３メートルに寄せてイーグルを奪った。「上位はもっと伸びる」と喜びは封印し、後半は１３番から３連続バーディーと伸ばした。先月末に新型コロナの変異株「ニンバス」に感染し、リシャール・ミル・チャリティー（能登ＣＣ）第２日の開始前に棄権。高熱と体調不良で自主隔離に入り、体重は３キロ減った。「とにかく練習不足。体力的に不安…」。２週前に復帰したばかりで本調子ではない中、福岡県内の最高気温が３５度を超える酷暑下で日陰を探して歩く「省エネゴルフ」で好ショットを連発した。

６月のハナ銀行招待（韓国）はプレーオフの末に敗れた。自己最高の２位も「負けて収穫はない」と悔しさだけが残った。「最終日に爆発したもん勝ち。チャンスを生かせたら」。プロ８年目の初Ｖをつかむ。（星野 浩司）