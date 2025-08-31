女子プロレスラーのダンプ松本（64）が28日に放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。若手のころうけた「いじめ」について語った。

この日、ダンプは女優飯島直子（57）と東京・千歳船橋の居酒屋でさまざまなトークに花を咲かせた。

その中で、いじめ体験の話題になり、ダンプは「プロレスなんてさ、ねたみが多いじゃない？ 自分が『ダンプ（松本）』になったからって、“ヒールはベビーフェースの陰にいればいい。表に出ちゃいけない”っていう感じだったの、昔はね。それが（ダンプが率いたヒールユニットの）『極悪同盟』になって表に出るようになると、テレビが多かったり仕事が多かったりすると、先輩たちに文句言われたりとか、“出る杭は打て”っていう感じで打たれて打たれて…みたいな感じはよくされたね」と振り返った。

飯島が「どういういじめ？本気のいじめっぽいから怖い」などと聞くと、ダンプは「本気のいじめだよね。殴り飛ばされるとか。で、新人のころ、泣くじゃない？ そうすると、バスの中で泣いてると“バスで泣くな、外で泣け”って言われるでしょ。外行って涙ふくじゃない？ そうすると“外なんかで泣くな、バスで泣け”って怒られて。で、トイレ行って、トイレで泣いて。で、結局怒られる。“そんなとこで泣いてないでさっさとセコンド行け！仕事しろ！”って言われたりとか」などと、かつての壮絶な体験を明かした。

そして「自分（ダンプ）は怒られて、怒られない人もいる。（クラッシュ・ギャルズの）長与千種と自分は”怒られタイプ“だから。怒られてたね、よくね」と続けた。