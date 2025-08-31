タレントで実業家の小島可奈子（49）が、30日配信のABEMA密着企画番組「NO MAKE」に出演。6月にインスタグラムで公開して話題となった、犬に顔をかまれて約30針を縫った負傷の経過を語った。

番組では、小島の小学6年の娘、百（もも）ちゃん（11）が幼少期に自閉スペクトラム症、ADHD（注意欠如・多動性障害）と診断され、福岡で生活する様子に密着。百ちゃんが特別支援学級に通ったり、母娘で料理をするなどの日常が映された。

その中で、5月末に犬にかまれ、傷を治した術後初のグラビア撮影にも密着。小島は、傷痕がほとんど目立たなくなったなった顔で撮影に臨むと、治療について「30針近く。それが上手な方で、細かく縫ってくださって、なので傷痕があまり残ってないんですよ」と説明した。

事故もあらためて回想。「ワンちゃんと一緒に写真を撮らせてもらおうと思って、ケージのところで撮ったんですけど。ケージ越しで（映りが）小さかったので、飼い主の方が『ケージから出して大丈夫だよ。出そう』と言ってくださったんですけど、飼い主の方が開けてくださったんですけど、出て来なかったんですね」と説明し「出て来ないな、と思ったらパッて出てきて、びっくりして尻もちついちゃって、その後にかまれちゃったんですけど」と語った。

さらに、車中でケガを報告する動画を撮影し、インスタグラムでアップした経緯も紹介。「福岡に帰って娘と車の中で『犬にかまれました』って言って。傷を指しながら『注目！』って娘が言ってました。娘が明るくて助かりました」と語った。

百ちゃんからは「今回も東京行く前に『ママ！犬がいるところに寄っちゃダメだからね』って3回ぐらい念押しされて。心配していたんだな」と言われたと明かし感謝。犬に対する「トラウマ」がないか聞かれると「お散歩されている方とかいると、まずワンちゃんの様子を見るようになりました。今日はこのワンちゃんは、隣を通って大丈夫かな、みたいなのは見るようになりましたね」と笑いながら明かした。

小島は福岡出身で、1996年にグラビアアイドルとしてデビューし、バラエティー番組などでも活動。ビートたけしと長年、番組で共演したことで一躍、知名度をあげた。04年9月にはセミヌード写真集「叶々（カナカナ）」を出版。11年2月に一般男性との結婚を発表し、13年11月に女児を出産している。9月16日〜21日には、渋谷「ギャラリー・ルデコ」で約50点の写真を展示する写真展も開催予定。

「NO MAKE」はABEMAの見逃し配信でも視聴できる。