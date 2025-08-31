¡ÖDOCTOR PRICE¡×ÌÄÌÚ(´äÅÄ¹äÅµ)¤Î¿ÆÍ§¡¦°Í²¬(ËÌ»³¹¨¸÷)¤ÎÎ¢ÀÚ¤êÈ¯³Ð¤ÇÀäÂÎÀäÌ¿¡ªÁ´¸¢ÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿ÌÖÌî(¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢)¤Ë¤É¤¦Î©¤Á¸þ¤«¤¦!?
ËÜÆü8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë10»þ30Ê¬¡ÁÂè8ÏÃ¤òÊüÁ÷ ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï ÆüÍË¥É¥é¥Þ¡ÖDOCTOR PRICE¡×¡ÊËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þ30Ê¬ÊüÁ÷/³ÆÏÃÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤è¤êTVerÇÛ¿®¤¢¤ê¡Ë¡£
ËÜºî¤Ï¡¢Ì¡²è¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÁÐÍÕ¼Ò¡Ë¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¥·¥ê¡¼¥º¡ÖDOCTOR PRICE¡×¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹Å¸³«¤ä¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤È¤â¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¿·µ¬¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢¡ÈÄË²÷¡ß°åÎÅ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¥É¥é¥Þ¡£¡Ö°åÎÅ²á¸í¤òµ¯¤³¤·¡¢¼«»¦¤·¤¿Éã¤Î»à¤Î¿¿Áê¡×¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦ÌÄÌÚ¶âÀ®¤ò±é¤¸¤ë´äÅÄ¹äÅµ¡£¤½¤ó¤ÊÌÄÌÚ¤¬Á±¤Ê¤Î¤«°¤Ê¤Î¤«¡Ä¤½¤ÎËÜÀ¤òÄÏ¤ß¤«¤Í¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà¤Î¸µ¤ÇÆ¯¤¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ëÌëÄ¹°¡µ¨¤ò±é¤¸¤ë¼¬ÅÄºÌ¼î¡£2¿Í¤¬¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢Å¾¿¦¤·¤¿¤¤°å»Õ¤¿¤Á¤Î´õË¾¤ò³ð¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢±£¤µ¤ì¤¿°åÎÅ²á¸í¤Î¿¿Áê¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¡£
Á°²ó¤ÎÂè7ÏÃ¤Ï¡¢ÌÄÌÚ¤¬ÌëÄ¹¤Ë¸«Á÷¤é¤ì¤Ä¤Ä¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¡¦±¡Ä¹Áª¤Î¾ì¤Ø¤È¾è¤ê¹þ¤à¤È¡¢¶µ¼ø¤é¤¬½¸¤Þ¤ëÁ°¤ÇÌÖÌî¡Ê¥æ¡¼¥¹¥±¡¦¥µ¥ó¥¿¥Þ¥ê¥¢¡Ë¤È¡È¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¼Ò¡É¤Î´Ö¤Ë¶âÁ¬ÅªÌþÃå¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¤Ê¤ë»ñÎÁ¤ò°Í²¬¡ÊËÌ»³¹¨¸÷¡Ë¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¼ê¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È°Í²¬¤Ï¤½¤Î¾ì¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢¹¹¤Ë¤Ï¡¢°Í²¬¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ÇÅ·Æ¸¡Ê¼Ä¸¶ÎÃ»Ò¡Ë¤¬ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿ÏÀÊ¸¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Í¤ÄÂ¤¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡Ä¡£¿·±¡Ä¹¤ÏÌÖÌî¤Ë·è¤Þ¤ê¡¢ÌÖÌî¤È°Í²¬¤¬¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½¤ë¤È¤¤¤¦¾×·âÅª¤Ê¥é¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÆÍ§¡¦°Í²¬¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÌÄÌÚ¡Ä¶ì¶¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤ëÃæ¤ÇÉã¤ÎÅ¨¤Ë¤É¤¦Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡Ä¡©¤½¤·¤Æº£Ìë¤ÎÂè8ÏÃ¥é¥¹¥È¡¢¿ÆÍ§¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤«¤é¹¹¤Ê¤ë¾×·â¤ÎÅ¸³«¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡Ä¡Ä¤½¤ó¤ÊÂè8ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¡¢¿·¤¿¤Ê¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡ª
³Æ¼ïÆ°²è¤â¿ï»þ¸ø³« ¡õ Âè1ÏÃ¡Á3ÏÃ¡¦7ÏÃ ÌµÎÁÇÛ¿®Ãæ¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢TVer¡¦YouTube¤Ë¤Æ¡¢ËÜºî¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëOmoinotake¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¡×¡ÊSony Music Labels¡Ë¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡È¥É¥é¥ÞÆÃÊÌPV¡É¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¡ãÂè8ÏÃ¸«¤É¤³¤í¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ä
¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤Î±¡Ä¹Áª¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÀÌÄÌÚ¤Ï¡¢3Ç¯Á°¤Î°åÎÅ²á¸í¤Î¿¿Áê¡¢°åÎÅµ¡´ï¥á¡¼¥«¡¼¡È¥¹¥Æ¥£¥Õ¥¡¡¼¼Ò¡É¤ÈÌÖÌî¤È¤ÎÌþÃå´Ø·¸¤òÁÊ¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌÄÌÚ¤ÎÍ§¿Í¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿°Í²¬¤Î¤Þ¤µ¤«¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Å·Æ¸¤ÏµçÃÏ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢ÌÖÌî¤¬¿·±¡Ä¹¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ºÇ°¤Î·ë²Ì¤Ë¡Ä¡£
ÌÄÌÚ¤Ï¡¢±¡Ä¹Áª¤ÇÌÖÌî¤ËÉé¤±¤ë¸¶°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿°Í²¬¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¡¢Å·Æ¸¤Ë¼Õºá¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·Å·Æ¸¤Ï¡¢¡Ö±¡Ä¹Áª¤ËÇË¤ì¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ê¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¸ì¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÌÄÌÚ¤ÈÌëÄ¹¤Î¸µ¤Ë¡¢¡Ö°øÅç¥á¥ó¥¿¥ë¥±¥¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î±¡Ä¹¡¦°øÅç¡ÊÈÄÈøÁÏÏ©¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¼óÆ£¡ÊÁ°ÀîÂÙÇ·¡Ë¤«¤é¤ÎÍ×µá¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤°øÅç¤Ï¡¢¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤ëÌ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¤â±¡Ä¹¤ò¼¤á¡¢ÉÂ±¡¤Ë¶ÐÌ³¤·¤¿¤¤¤È´ê¤¦¡£¤·¤«¤·ÌÄÌÚ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤¬¡È¼Ò²ñÊÝ¾ãºñ¼è¥Ó¥¸¥Í¥¹¡É¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈâË¤à¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÌÄÌÚ¤ÏÌëÄ¹¤Ë¤¢¤ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë°Ç¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ëÌÄÌÚ¤òÎ¢ÀÚ¤Ã¤¿°Í²¬¡£Èà¤Ë°ìÂÎ²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¤Ê¤¼¡¢ÌÖÌî¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡Ä¡©¶ËÅìÂç³ØÉÂ±¡¤Î¿·±¡Ä¹¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¸¢ÎÏ¤ò°®¤Ã¤¿ÌÖÌî¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÄÌÚ¤òÄÉ¤¤¹þ¤à¤¿¤á¡¢Æ°¤½Ð¤¹¨¡¨¡¡ª
¤µ¤é¤Ë¡Ä¡ÄÌÖÌî¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÌÄÌÚ¤Ï¡¢¤¢¤ë½ÅÂç¤Ê·èÃÇ¤òÌëÄ¹¤Ë¹ð¤²¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡ã¡ÖDOCTOR PRICE¡×³µÍ×¡ä
¢¡µÓËÜ ¾®Ê÷ÍµÇ· ËÜÅÄÎ´Ï¯
¢¡±é½Ð »³ËÜÂçÊå ÌÚÂ¼¤Ò¤µ¤·
¢¡²»³Ú ²ÏÌî¿
¢¡¼çÂê²Î Omoinotake¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥·¥ç¡¼¡×¡ÊSony Music Labels¡Ë
¢¡¥Á¡¼¥Õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ Ãæ´ÖÍøÉ§
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼ Â¿¼¯Íººö Ê¿ÂÎÍºÆó¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥ë¡¼¡Ë 郄¶¶°¡Èþ²Ö¡Ê¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥ë¡¼¡Ë
¢¡À©ºî¶¨ÎÏ ¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ö¥ë¡¼
¢¡À©ºîÃøºî ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó
¢¡¸¶ºî ¸¶ºî¡§µÕÄÅ¥Ä¥«¥µ ºî²è¡§ÍÍ®¤Þ¤µ¤
¡ÖDOCTOR PRICE¡×¡ÊÁÐÍÕ¼Ò ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡Ë
