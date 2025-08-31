¸¶ºÚÇµ²Ú¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÃÂÀ¸Æü¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡¡¶¦±é¤Î¥Þ¥¤¥«¡¦¥Ô¥å¤¬¡Ö¸¶¤µ¤ó¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡×
½÷Í¥¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ê22¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤ê¤»Ìò¤ÇÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿·à¾ì¥¢¥Ë¥á¡ÖÉÔ»×µÄ¤Î¹ñ¤Ç¥¢¥ê¥¹¤È¡ÝDive¡¡in¡¡Wonderland¡Ý¡×¡Ê¼Ä¸¶½ÓºÈ´ÆÆÄ¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°¥×¥ì¥ß¥¢¥àÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
26Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥¢¥ê¥¹Ìò¤Î¥Þ¥¤¥«¡¦¥Ô¥å¡Ê11¡Ë¤¬¡Ö¸¶¤µ¤ó¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡£¸¶¤Ï¡ÖºÇ¹â¤Î22ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¸ÍÅÄ·Ã»Ò¡Ê67¡Ë´ÖµÜ¾ÍÂÀÏ¯¡Ê32¡Ë¾¾²¬çýÍ¥¡Ê30¡ËÈ¬ÅèÃÒ¿Í¡Ê54¡Ë¿¹ÀîÃÒÇ·¡Ê58¡Ë¾®ÌîÍ§¼ù¡Ê41¡Ë¤È¼Ä¸¶´ÆÆÄ¡Ê65¡Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£