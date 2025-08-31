◇女子プロゴルフツアー ニトリレディス 第３日（３０日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）

７位で出たプロ２年目の吉沢柚月（ゆづき、２１）＝三菱電機＝が４バーディー、１ボギーの７０で回り、通算８アンダーでトップと２打差の６位に浮上した。昨季年間女王の竹田麗央（２２）を始めとする２００３年度生まれの「ダイヤモンド世代」７人目の優勝を、ツアー史上３人目となるウエーティング（繰り上がり出場）からの下克上でつかみ取る。後藤未有（２４）＝大東建託＝が６８と伸ばして１０アンダーとし、初優勝に王手をかけた。

開幕３日前に繰り上がり出場が決まった吉沢に、ビッグチャンスが巡ってきた。「８０点。この位置でプレーできているのがすごく楽しい。明日も楽しみながら自分のプレーをしたい」。１７年ゴルフ５レディスのＯ・サタヤ（タイ）、１８年マンシングウェアレディース東海クラシックの香妻琴乃以来、史上３人目となるウエーティングからの優勝の快挙に挑む。

ティーグラウンドが約８０ヤード前に出た左ドッグレッグ（左に曲がるホール）の１６番パー５。この日は多くの選手が第１打を左の１５番へ運ぶ“裏ルート”を選択した。「１５番のセカンド地点に行ったら『どいてください』って言われて。どくって何？って思ったら、１６番からみんなこっちを狙ってきたのでビックリ」。池を気にせずグリーンを狙える新ルートに「なるほど」と自らも続いた。３ウッドで隣のホールへ打ち、残り１９０ヤードから５ウッドでグリーンを捉え、２パットでバーディーを奪った。

熱唱系ゴルファーだ。気晴らしは一人カラオケ。遠征中も一人でカラオケボックスにこもり、３時間ぶっ通しで歌い続けて気分転換をはかる。「最初は２時間歌えなかったけど、行き続けていたらおなかを使えるようになって喉ももつようになった」。今季１４戦目で予選突破は６度と苦しい戦いが続いている。予選落ちした後はＨＩＰＰＹの「君に捧げる応援歌」で自分を励まし、気合を入れたい日はＬｉＳＡの「紅蓮華」を歌い上げる。

２５日に首を寝違え、２６日はウェッジとパターを手にグリーン周りのみを確認。ぶっつけで迎えた本番で優勝争いに加わった。２００３年度生まれのダイヤモンド世代は、すでに６人が優勝を果たしている。「すごく刺激になるし、自分も早く追いつきたい。この位置にいることがワクワクして楽しい。明日もちゃんと伸ばしたい」。自己最高位は７月のミネベアミツミレディスでの１５位。一気に頂点へ駆け上がり、表彰式でマイクを握る。（高木 恵）

◆ウエーティング 欠場者が出た場合に得られる補欠出場権。現地で登録が必要で、原則は競技初日の２日前と前日の２日間とし、受付時間は午前８時から午後５時。今大会でいうと火曜と水曜だが、受付時間を予告なく早める場合がある。最終予選会ランク（今大会は６月の第１回リランキング）に応じて出場の可否が決まる。また、当日の欠場に備え第１日第１組スタート１時間前までの登録分もある。５人が欠場し、吉沢は１番目で資格を得た。