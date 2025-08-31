◆関西学生アメリカンフットボール１部▽第１節 近大２３―１０神戸大（３０日・王子スタジアム）

近大が神戸大を破り、開幕白星をつかんだ。第１クオーター（Ｑ）で神戸大に先制タッチダウン（ＴＤ）を許したが、４点を追う第３Ｑの６分にＲＢ後藤駿虎（しゅんご、３年）＝兵庫・滝川＝が逆転ＴＤ。昨年１点差で敗れた相手に雪辱を果たした。

相手ディフェンスを華麗にかわし、近大・後藤がほえた。フィールドゴール２本のみで迎えた６―１０の第３Ｑ６分、１００人を超えるチームで５本の指に入る快速を飛ばし、逆転ＴＤを決めた。「スピードと突破力には自信がある。絶対、僕が決めると思ってボールを持った」と勝利を喜んだ。

中学３年の夏、野球部を引退してから、アメフトを始めた。滝川では部員はわずか１２人。主将を務めたが、「ハーフタイムにならないとベンチに戻れなくて、しんどかった（笑）。でもめっちゃ楽しかった」と夢中になった。

近大２年時にはＵ２０日本代表に選出されるまでに成長。「今までは決めたところを突っ走っていたが、ステップを入れたり、だまし合いを学んだ」と、この日も縦横無尽にフィールドを駆け抜けた。次戦は９月６日の関大戦（ヤンマー）。後藤は「ボールを持ったら絶対勝てるランナーになりたい」と貪欲に走り続ける。（森脇 瑠香）