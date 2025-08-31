全国高校野球選手権大会は２３日、閉幕した。入社１年目の藤田芽生記者は、７月の地方大会から高校野球取材に密着。心に残った球児を「見た」。

東洋大姫路・木下鷹大（ようた）投手（３年）の成長から目が離せない日々だった。初めて右腕の存在を認識したのは、アルバイトとして働いた入社前のセンバツだった。

壱岐（長崎）との１回戦。右肘を痛めたエース・阪下漣に代わって２回に登板すると、８回２安打無失点、９奪三振の快投を見せた。背番号１１はヒーローに選ばれ、お立ち台に上がった。「いつでも投げる準備はできていた。一球一球、焦らず投げることだけを考えて投げた結果」。１７歳にしては落ち着いていて、淡々とした受け答えが印象的だった。

入社後は、背番号が「１」になった木下を取材する機会に恵まれた。夏の兵庫大会決勝では、６失点しながらも、１４８球で９回を投げ切った。「やっと終わった。甲子園につながった！」と、肩の荷を下ろした。どれだけ点を取られても、平常心で投げられる。心の強さは、どこから来ているのか知りたくなった。

出場校の事前アンケートを見ると、「好きな言葉」の欄に書かれていた「明鏡止水（めいきょうしすい）」が目に留まった。意味は「邪念がなく落ち着いたさま」。彼の投球そのものだと思った。理由を聞くと、「マウンドでの落ち着いた立ち居振る舞いが、自分にぴったり。中学からずっと使っている」と明かした。

夏の甲子園準々決勝は、センバツ１回戦とほぼ同じように、エースは２回途中から救援した。８回を無失点に封じながら、沖縄尚学に１―２で敗れた。子供のように泣きじゃくっている姿を見て、背負っていたものの重さを感じた。

木下はチームが危機に陥ると、必ず登板して抑えてきた。私はその度に感動し、勇気をもらった。胴上げ投手になるエンディングが見たかったけど、次のステージにお預けだ。静かで、熱く、強い―。社会人１年目に見た木下の投球は、私の記憶に鮮明であり続ける。

◆藤田 芽生（ふじた・めい）２００２年、香川・丸亀市生まれ。２２歳。丸亀高から京産大。大学スポーツ新聞部時代はラグビー担当で、好きなポジションはＳＨ。今夏は高校野球取材が忙し過ぎて、スポーツジムは休会中。