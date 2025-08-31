◆秋季広島県高等学校野球大会▽地区予選２回戦 広陵２３―０油木＝５回コールド＝（３０日・広陵高校グラウンド）

１月に起きた部内の暴力事案により、１０日に夏の甲子園を途中辞退した広陵が３０日、新チーム初戦に臨んだ。試合会場となった広島市内の同校グラウンドにはテレビカメラ３台など報道陣２０社３０名以上が駆けつけ、県高野連から「試合に関することのみの取材で」と制限があるなど、ピリピリムード。来春センバツにつながる一戦は、油木から１４安打２３得点で５回コールド勝ち。ＯＢの松本健吾監督（３４）は「一生懸命に取り組み、どなたからも応援される野球部を目指す」と誓った。

２１日に当時の中井哲之監督（６３）と、息子の惇一部長（３０）が退任。１、２年生全部員に実施したアンケートで暴力、いじめの問題がないことを確認したとし、県高野連に秋季大会出場が認められた。曽根丈一郎主将（２年）は「一個ずつ勝っていき、日本一という目標を持ってやっていく」ときっぱり。騒動がおさまらないなかで、新たなシーズンが始まった。