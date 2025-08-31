◆日本海Ｓ（８月３０日、新潟競馬場・芝２２００メートル、良）

メンバー唯一の３歳馬が出世レースで快勝―。３０日の新潟１１Ｒ・日本海Ｓ（３歳上３勝クラス、芝２２００メートル）はゲルチュタール（牡、栗東・杉山晴厩舎）が、連勝で秋への大きな一歩を刻んだ。

今春の青葉賞３着馬は、着差は首差でも強さが際立っていた。道中は絶好の３番手を確保。４コーナー手前で押し上げてきたウインオーディン（２着）とともにピッチを上げると、ゴール前まで続く長い叩き合いを制した。坂井は「一戦ごとに力をつけています。道中の雰囲気がだいぶ良くなっているのを感じました。早めに来られましたけど、かわされる感じはなく、この先が楽しみになる内容でした」と涼しい顔で振り返った。

これで３年連続で３歳馬の制覇となった。２３年にＶのドゥレッツァが菊花賞馬となり、昨年のヘデントールは２着。クラシック最終戦につながる一戦で勝ち、杉山晴調教師は「選択肢のひとつにはあると思う。暑いなか、よく頑張ってくれた。いい状態で次に向かうことができたら」と明言こそ避けたが、菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都）を視野に入れていた。（浅子 祐貴）