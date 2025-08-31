¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¢Ì´¤À¤Ã¤¿Âç²Ï½é½Ð±é¤Ë´î¤Ó¡¡²£ÉÍÎ®À±¤Î±éµ»¤¬»É·ã¤Ë¡Ö¤µ¤Ã¤½¤¯À¸¤«¤·¤Ê¤¬¤éÆü¡¹³èÆ°¡×
¡ü¹¾¸Í¾ôÎÜÍþ¤Î¸ì¤ê¼êÌò¤Ç·Ý»ö¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù(NHKÁí¹ç Ëè½µÆüÍË20:00¡Á¤Û¤«)¤ÇÉÙËÜËÁ°ÂÀÉ×¤Î¸å¸«¤Ç¼ÂÎÏÇÉ¤ÎÂÀÉ×¡¦ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×(¤È¤ß¤â¤È¤¤¤Ä¤¤À¤æ¤¦)¤ò±é¤¸¤ë¡¢²Î¼ê¤Î¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×Ìò¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ç±é¤Î²£ÉÍÎ®À±¤È¤Î¶¦±é¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó
¹¾¸Í»þÂåÃæ´ü¤ÎµÈ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Åì½§ºØ¼Ì³Ú¡¢´îÂ¿Àî²ÎËû¤é¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢¹¾¸Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢²¦¤Ë¤Þ¤ÇÀ®¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº(²£ÉÍÎ®À±)¤ÎÇÈÍðËü¾æ¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤ó¤Ê¾ë¼ç Ä¾¸×¡Ù(17)°ÊÍè¡¢8Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ê¤ë¿¹²¼²Â»Ò»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·ÉÍ±é¤¸¤ëÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤Ï¡¢31Æü¤ËÊüÁ÷¤ÎÂè33²ó¡ÖÂÇ²õ±éÂÀ½÷¸ùÆÁ(¤¦¤Á¤³¤ï¤·¤¨¤ó¤¿¤á¤Î¤¯¤É¤¯)¡×¤ÇÅÐ¾ì¡£¹¾¸Í¾ôÎÜÍþ¤ÎÎ®ÇÉ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢ÉÙËÜÀá¤ÎÁ´À¹´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¿ÍÊª¤Ç¡¢¹¾¸Í¤ÇÊÆÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·ÂÇ¤Á¤³¤ï¤·¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÄÕ½Å¤È¤È¤â¤Ë¡È¤¢¤ëºö¡É¤ò¹Ö¤¸¤ë¡£
º£²ó¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é½Ð±é¡£»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤«¤éÎ¾¿Æ¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¿·ÉÍ¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÉáÃÊ¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ø¤¤¤Ä¤«¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¡Ù¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌ´¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤Þ¤µ¤«º£Ç¯¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼Ãæ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡ØÂç²Ï(½Ð±é)¤ÎÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¶Ã¤¤¤Æ(¾Ð)¡£¤â¤¦¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤À¤±¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¥Ï¥Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¡£´ñÀ×Åª¤ËÁ´¤Æ¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ½Ð±é¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤ò±é¤¸¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡È½êºî¡É¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖËÍ¤Ï±é²Î¡¢²ÎÍØ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤Þ¤êÃåÊª¤òÃå¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤éÃåÊª¤òÃå¤ÆÊâ¤¯¤È¤«¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Î©¤ÁÊý¤È¤«¡¢Àð»Ò¤Î»È¤¤Êý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ì¤Ä°ì¤Ä¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤«¤éÊÙ¶¯¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤Ï¡¢²Î(¸ì¤ê)¤ÎÎÏ¤Ç¡È¤¢¤ë»ö·ï¡É¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤ë¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¡Ö²Î¼ê¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï¥ê¥ó¥¯¤¹¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î²Î¤¤Êý¤È¤Ï°ã¤¦¤¿¤á¡¢²Î¤¤Êý¤Ï¤³¤Ö¤·¤òÈ´¤¯¤È¤«¥Ó¥Ö¥é¡¼¥È¤òÈ´¤¯¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤«¤Ê¤ê¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é½àÈ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ø¤«¡Ù¤ÎÈ¯²»¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤òËÜÅö¤ËºÙ¤«¤¯»ØÆ³¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£Åö»þ¤ÎÀµ³Î¤Ê¸À¤¤Êý¤ÏÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Ë¤è¤ê¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Î¸ì¤ê¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
²Î¤ÎÎÏ¡¢¸ì¤ê¤ÎÎÏ¤Ç¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÉÙËÜºØµÜÂÀÉ×¤ò±é¤¸¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤â·Ý»ö¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤Ë¿Í¤òÆ°¤«¤¹¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÄÅÇÈ¤Ê¤É¤Î¼«Á³ºÒ³²¤äÀ¯¼£¤Î¤³¤È¤Ê¤É¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤Ä¤é¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î½Ö´Ö¤À¤±¤Ï¡¢Ìþ¤·¡¢²¿¤è¤ê¤Î¥¨¡¼¥ë¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢º£²óÅö»þ¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¶¯¤¯»×¤¨¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿¦¶È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤¹¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡ü²£ÉÍÎ®À±¤Î±éµ»¤«¤é³Ø¤Ó¤òÆÀ¤Æ²Î¼ê³èÆ°¤ËÈ¿±Ç
¼ç±é¤Î²£ÉÍ¤È¤ÏÆ±¤¤Ç¯¤Ç¡¢º£²ó¤ÏºòÇ¯½Ð¾ì¤·¤¿¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÀ®ÅÄ»³¿·¾¡»û¤ÎÀáÊ¬²ñ¤ò·Ð¤Æ¤ÎºÆ²ñ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¿·ÉÍ¤Ï¡Ö¡Ø¤Þ¤µ¤«¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¥ì¥ª¥ó¤¯¤ó¤È¤³¤³¤Ç²ñ¤¦¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£(²£ÉÍ¤Ï)¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÍ¤éÀ¤Âå¤Î¥¹¥¿¡¼¡£ËÍ¡¢¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤Æ¡È²£ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¾Ð¤¦¡£
²£ÉÍ¤È¤Ï¼ýÏ¿¸å¤â²ñÏÃ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡ÖËÍ¤Ï²Î¼ê¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤ÎÌÜÉ¸¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ø¤¤¤Ä¤«ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø²£ÉÍ¤µ¤ó¤È¤´°ì½ï¤Ç¤¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¤é¡¢¡Ø¤¬¤ó¤Ð¥ì¥ª¥ó¡Ù¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö²£ÉÍ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯»É·ã¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿·ÉÍ¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð²£ÉÍ¤µ¤ó¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¦¤Ä¤í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ëÁ°¤Î¸ÆµÛ¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¡£²Î¼ê¤È¤·¤Æ¡¢²Î¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤ä´ÖÁÕ¤Î¤è¤¦¤Ê¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê»ý¤ÁÌµº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤½¤¦¤¤¤¦±éµ»¤ÇµÍ¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢1¶Ê¤¬¤è¤ê¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÁÛÁü¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤µ¤Ã¤½¤¯À¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Êº£²ó¤Î¼ýÏ¿¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿±é¤¸¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÇØ·Ê¤äÀ¸¤Êý¤ò°ìÅÙÁ´ÉôÃÖ¤¤¤Æ¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀäÂÐ·Ð¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡£²Î¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÅÙËº¤ì¤Æ¼è¤êÁÈ¤á¤¿½Ö´Ö¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡×
¤½¤¦¼Çµï¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¸ì¤ë¿·ÉÍ¡£ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤Ì´¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢¡Ö½é¿´¤Îµ¤»ý¤Á¡¢¸¶ÅÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¡¢¤Þ¤¿°ìÊâ°ìÊâÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
(C)NHK
