¶Ë³Ú¤È¤ó¤Ü²ÃÆ£¹À¼¡¡Ê56¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å11»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¡È°Â½»¥¹¥È¥ì¥¹¡Éµ¿ÏÇ¤òÄ¾·â¤¹¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
ËÁÆ¬¤Ç¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥ÈMC¤ÎÆ±¶É±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê29¡Ë¤«¤é¡ÖºÇ¶áËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯À¸³è¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä²ÃÆ£¹À¼¡¤Î¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡×¤ÈÂçÀ¼¤Ç¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£
¡Ö¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹¡Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡©ÈÓÅç¤µ¤ó¡×¤È¥²¥¹¥È¤Î½÷Í¥ÈÓÅçÄ¾»Ò¤ËÊ¹¤¯¤È¡ÖÆÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ²ÃÆ£¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¤³¤ÎÃæ¤Ç±§²ì¿À¤Á¤ã¤ó°Ê³°¤ÏÁ´°÷¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÃÇÄê¤·¤¿¡£
ÅâÆÍ¤ËÌ·Àè¤¬¸þ¤¤¤Æ¤¤¿±§²ì¿À¥¢¥Ê¤¬¡Ö²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¤ÈÅöÏÇµ¤Ì£¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²ÃÆ£¤Ï¡Ö¡È°Â½»¥¹¥È¥ì¥¹¡É¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡×¤È¡¢¾å»Ê¤Ç¡¢±§²ì¿À¥¢¥Ê¤ÈÄ«¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¶É°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤ÎÌ¾¤òÅâÆÍ¤Ë¤¢¤²¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¡×¤È¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò²£¤Ë¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£