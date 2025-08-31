プラザーコーン、2年前にステージ2の乳がんで活動休止 治療の励みになったのは孫の存在
音楽デュオのバブルガム・ブラザーズが、9月2日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
バブルガム・ブラザーズ ＝テレビ朝日提供
9月2日の放送は、今年40周年を迎えたバブルガム・ブラザーズのふたりがゲスト。1990年にリリースした「WON'T BE LONG」はロングセラーの大ヒットとなり、今も様々なアーティストにカバーされ、愛され続けている。
ブラザーコーンとブラザートムは、まもなく古希。同級生と会うと年齢を実感するという。コーンは、おととしステージ2の乳がんで活動を休止。幸い早期発見だったそうで、ステージに復帰したいという思いや、孫の存在を励みに治療に臨んだという。
一方、トムには子どもが3人いるが、上2人は現在30代で俳優の道に。小学3年生の娘には楽器を買い与えているといい、トム自身もかつて母から楽器を与えられ、音楽が好きになったと明かす。
