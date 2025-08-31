◇パ・リーグ ソフトバンク4―6ロッテ（2025年8月30日 ZOZOマリン）

またも踏ん張れなかった。ソフトバンクの有原が6回5失点で移籍後の3年間でワーストとなる8敗目。痛恨の逆転負けの要因となった。

「（6回は）フォアボールからですし、連打を止められなかったのは何か原因があると思う。しっかり抑えられるようしないといけない。点を取ってくれて、いい展開だったのに。本当に申し訳ないなと思います」

3点リードの6回に打者9人の攻撃で5安打を集中されて4点を失った。先頭を四球で歩かせると連打で無死満塁となった。1死後に藤岡に適時打、安田の内野ゴロの間にも失点。さらに代打・寺地に同点打、小川に勝ち越し打を許した。直球を軸に5回まで1失点と粘ったが、急転してビッグイニングをつくられた。

これで8連勝後にまさかの3連敗。3戦連続5失点以上を喫している。1イニングで複数失点する投球が続き、「最少失点で粘れなかったのが多すぎると思います」と話した。先発の軸となるべき右腕が優勝争いが大詰めに入ったシーズン終盤に不調に陥った。