¡ÖÄ¶Í¥½¨¤À¤±¤É°·¤¤¤Å¤é¤¤Éô²¼¡×¡Ä¤Ç¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¡©
º£Ç¯¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÉã¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦F¡¦¥É¥é¥Ã¥«¡¼Ë×¸å20Ç¯¡£¤½¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÏÀ¤Ï¸½Âå¤Ç¤â¿¼¤¯Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î´ðÁÃ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¤É¤¦¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÀÜ¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ö´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤µ¤¤¬¤¹¤ë¡×
¡Ö¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ÏÆñ¤·¤½¤¦¤À¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤ò²ò·è¤¹¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿½ñÀÒ¡Ø¤«¤Î¸÷¸»»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤Ê¤µ¤Ã¤¿¤é¡Ù¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤âÊª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò³Ø¤Ù¤ë1ºý¤Ç¤¹¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Ãø¼Ô¤ÎµÈÅÄËã»Ò»á¤¬¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤«¤é³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¤ò¥¹¥È¡¼¥ê¡¼·Á¼°¤Ç²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¶Í¥½¨¡¢¤À¤±¤ÉÃÙ¹ïÊÊ¤Î¤¢¤ëÉô²¼
¡Ö¤Þ¤¿¤«¤è¡Ä¡Ä¡×
¹â¶¶²ÝÄ¹¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¤¿¤áÂ©¤Þ¤¸¤ê¤Ë¾®¤µ¤¤À¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Î¤¿¤Ó¤Ë3¡Á5Ê¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡¢Éô²¼¤ÎA·¯¡£
Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤¹¤Ç¤ËÃåÀÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤¬¤á¤ë¤è¤¦¤ËA·¯¤ò¸«¤ë¼Ô¤¬¿ôÌ¾¤¤¤¿¡£
A·¯¤Ïµ¤¤Ë¤¹¤ëÁÇ¿¶¤ê¤â¤Ê¤¯ÀÅ¤«¤ËÀÊ¤ËÃå¤¯¡£
²ñµÄ¤¬¤Þ¤µ¤Ë»Ï¤Þ¤í¤¦¤È¤¹¤ëº¢¤Ë°¤Ó¤ì¤º¤Ë¸½¤ì¤ëÈà¤Î»Ñ¤ÏÐþËý¤Ë¤â¸«¤¨¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò³²¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÉáÃÊ¤Ï»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ëÍ¥½¨¤ÊÉô²¼¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢²ñµÄ¤Î»þ´Ö¤ò¼é¤ë¤Î¤â¤Þ¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡½¡½¡£
¤½¤ó¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤òÄ¹¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤¿¹â¶¶²ÝÄ¹¤¬µÙÆü¤Î¸á¸å¤Ë¼Ú¤ê¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤ÎËÜ¤ò¤á¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ë°ìÊ¸¤¬ÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¡Ä¡×
¤½¤³¤Ë¤Ï»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¥Ò¥ó¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¶¯¤ß¤Ë¾ÇÅÀ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¡Ø¸½Âå¤Î·Ð±Ä¡Ê¾å¡Ë¡Ù¤ÎÂè13¾Ï¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÊ¸²½¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ë¡¢¤³¤¦¤¢¤ë¡£
¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡×
Â³¤¯²Õ½ê¤Ë¤Ï¤³¤¦¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÁÈ¿¥¤ÎÎÉÈÝ¤Ï¡¢¿Í¤Î¶¯¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤ÆÇ½ÎÏ°Ê¾å¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤µ¤»¡¢ÊÂ¤ß¤Î¿Í¤ËÍ¥¤ì¤¿»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¿Í¤Î¼å¤ß¤ò°ÕÌ£¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¾ÇÅÀ¤Ï¾ï¤Ë¡¢¶¯¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¥É¥é¥Ã¥«¡¼¤Î¸À¤¦¡Ö¶¯¤ß¡×¤È¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÆÀ°Õ¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö±Ñ¸ì¤¬ÆÀ°Õ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë²Ì¤Ë¤¹¤®¤º¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡Ö¼Ò¸òÀ¡×¡Ö·ÑÂ³ÎÏ¡×¡Ö½¸ÃæÎÏ¡×¤Ê¤É¤Î¡È»ñ¼Á¡É¤¬¤¢¤ë¡£
»ñ¼Á¤È¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤µ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
ÀèÅ·Åª¤Ê»ñ¼Á¤È¤·¤Æ¤¹¤Ç¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¿Í¸ÇÍ¤Î¶¯¤ß¤òËá¤¯¤È¡¢Â¾¤Î¿Í¤Ë¤Ï¿¿»÷¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Âî±ÛÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë