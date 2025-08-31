◇パ・リーグ ソフトバンク4―6ロッテ（2025年8月30日 ZOZOマリン）

首位・ソフトバンクは30日、ロッテに逆転負けを喫し、連勝が2で止まった。敗戦の中で光ったのは、牧原大成内野手（32）の活躍だ。近藤健介外野手（32）が左脇腹違和感のため欠場した中、今季初めて3番に入り、初回に16試合連続安打となる先制の中前打。5回にも右前適時打を放つなど、2安打2打点2盗塁と躍動した。（1）8月（2）ロッテ戦（3）ZOZOマリンは全て打率4割以上できょう31日の同戦も期待が懸かる。

2本のタイムリーを放ち気を吐いた。近藤が左脇腹の違和感で欠場となった中、牧原大が今季初の3番に入り奮闘した。

「チームが勝つために必死にやっているだけです。コンちゃん（近藤）の代わりになれるとは思ってないですし、何番に入っても自分の役割としては変わらないしスタイルを変えるつもりもないので」。敗戦に悔しさをにじませながら強い思いを口にした。

まずは初回だ。1死二塁のチャンスでサモンズの直球を中前にはじき返した。「いつも通りの気持ちで打ちにいくことができました」。鮮やかな先制打となった。さらに5回には1死一、三塁から右前適時打。いずれも出塁後に二盗を決めて、チャンスメーク役にもなった。2安打2打点2盗塁で自己最長タイの16試合連続安打となった。

勝負の8月に23試合で打率・407、3本塁打、18打点と快音を響かせ、これまで経験がない月間MVPの有力候補に挙がる。規定打席には届いていないが、打率は・321にまで上昇した。4番を除く全ての打順を任され、守備も二塁の定位置に加え、チーム状況に応じて外野3ポジションも守る。離脱者が復帰して戦力が整いつつある中でも、ポジションや打順の兼ね合いで生じる穴を埋め、攻守で貢献度は大きい。

先発・有原が3点リードの6回に一挙4失点し、チームはまさかの逆転負けで連勝が2で止まった。小久保監督は「今日は一言だけいいですか。今日の負けは痛いです」とだけ話して球場を後にした。デーゲームで敗れていた2位・日本ハムを突き放すチャンスを逃す、痛い黒星となってしまった。

残りは26試合。敗戦を引きずっている時間はない。牧原大は今季のロッテ戦21試合で打率・438、1本塁打13打点と快音を響かせており、そのうち1本塁打8打点はZOZOマリンでマークしている。8月最後の試合となるきょう31日の3戦目こそチームを勝利へと導く。（木下 大一）