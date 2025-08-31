日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）が30日、午後6時30分から生放送された。6年ぶりに生放送となった「しゃべくり007」にお笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏（49）が出演し、ギャラを“要求”する場面があった。

「浜辺・羽鳥が聞きたいあなたのことを教えて007」として、出演者たちのニュースが紹介された。そのトークの中で今月の月収を発表させられるなど、しゃべくりメンバーたちからいじられまくった津田。

サッカーの元日本代表DF槙野智章氏が「津田さん、さっきからウソばっか言ってる」とし「本当のことは僕は言った方がいいよって。芸人さんだったら収入のところも夢あるからもっと本気なこと言った方がいいんじゃないですか?って」と番組中に“説教”していたことを明かした。

これに津田だけが大笑い。笑いが止まらない津田につられてスタジオにも笑いが広がると、上田晋也が「何かお前…何かが崩壊しただろ!」とツッコミを入れた。

この指摘に対して津田は「身を削りすぎやろ!」と訴えて「今日いっぱいギャラちょうだいな!」と、まさかの要求。「いくら欲しいの?今日は」と金額を聞かれると、大笑いしながら「100万円!」と人差し指を立てた。

この発言に有田哲平が「チャリティー番組だぞ!これ!」と立ち上がると、津田は「すいません!それを全部募金します!」と即答して笑いを誘った。有田から「チャリティー番組で何を稼ごうとしてんだアイツ…最低だな」と正論を伝えられると、津田は「クソーーー!マジで出んかったらよかった」と吠えて出演を後悔した。

その後、上田から今回の発言がネットニュースになる可能性が高いことを伝えられると、津田は「ウソですよ。そんなこと思ってませんからね」と釈明して笑わせた。