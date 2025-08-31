¡Ö³ô¤Ç»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¿Í¤È¸º¤é¤¹¿Í¤Îº¹¡×ÀìÌç²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë1¤Ä¤Î·èÄêÅª¤ÊÍ×°ø
¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÏÃÂê¤Î1ºý¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡½¡½À¤³¦°ì³Ú¤·¤¤¡Ö°ìÌä°ìÅú¡×³ô¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¤Ç¤¹¡£60Ìä¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡ÖÅê»ñ¤Î¥³¥Ä¡×¤¬¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¯¼ê·Ú¤µ¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãø¼Ô¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¥É¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ2000²¯±ßÄ¶¤â¤Î»ñ¶â¤ò±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä³ÚÅ·¾Ú·ô¡¦·¦ÅÄ¿¿Ç·¤µ¤ó¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ËÜ½ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò½ñÀÒÊÔ½¸¶É¡Ë
³ô¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÅ´Â§
¡¡³ô¼°Åê»ñ¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤ÎÅ´Â§¤Ï¡¢¡ÖÂ»¼º¤ò¾®¤µ¤¯¡¢Íø±×¤òÂç¤¤¯¡ÊÂ»¾®ÍøÂç¡Ë¡×¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¤ÎÃæ¤Ç·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤ÏµÕ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤µ¤Ã¤µ¤ÈÇä¤Ã¤Æ¡¢Íø±×¤ò³ÎÄê¤·¤è¤¦¡×
¡Ö²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¤ÏÇä¤é¤º¤Ë¡¢¾å¤¬¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤È¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¥È¥ì¥ó¥É¤ËµÕ¤é¤Ã¤ÆÇäÇã¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¯¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÂ»¾®ÍøÂç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂ»ÂçÍø¾®¡×¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÍè¤Ï¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤ÆÍø±×¤ò¿¤Ð¤·¡¢²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ÏÁá¤á¤ËÇä¤Ã¤ÆÂ»¼º¤òÍÞ¤¨¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¡£¤È¤³¤í¤¬¸½¼Â¤Ë¤Ï¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò¤¹¤°¤Ë¼êÊü¤·¡¢²¼¤¬¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤òÊú¤¨¹þ¤à¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´ð½à
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡ÖÂ»¾®ÍøÂç¡×¤ÎÅê»ñ¤ò¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£·¦ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø³ô¥È¥ì¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò»È¤Ã¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤Ç¤¹¡£
¡¦13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤¬¾å¸þ¤ ¢ª ¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É
¡¦13½µ°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤¬²¼¸þ¤ ¢ª ²¼Íî¥È¥ì¥ó¥É
¡¡¼«Ê¬¤ÎÊÝÍÌÃÊÁ¤¹¤Ù¤Æ¤Î½µÂ¥Á¥ã¡¼¥È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾å¸þ¤¤Ë¡Ö¡û¡×¡¢²¼¸þ¤¤Ë¡Ö¡ß¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¡û¡×¤¬Â¿¤¤¤Û¤É²Ô¤®¤ä¤¹¤¤¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡¢¡Ö¡ß¡×¤¬Â¿¤¤¤Û¤ÉÂ»¤ò¤·¤ä¤¹¤¤¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤À¤È·¦ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥º¤ò¤·¤Ã¤«¤êÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¡Ö¡ß¡×¤¬Â¿¾¯¤¢¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÂçÈ¾¤òÀê¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤é´í¸±¿®¹æ¡£Â»ÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¾å¼ê¤Ê¿Í¤Û¤ÉÅ°Äì¤¹¤ë¡ÖÂ»ÀÚ¤ê¡×
¡¡·¦ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥È¥ì¡¼¥É¤¬¾å¼ê¤¤¿Í¤Û¤É¡¢Â»ÀÚ¤ê¤òÅ°Äì¤¹¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾å¾º¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÌÃÊÁ¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¡¢²¼Íî¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÌÃÊÁ¤ÏÁá¤á¤ËÂ»ÀÚ¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ë¡¼¥ë¤³¤½¡¢³ô¤Ç¾¡¤ÁÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÂç¤ÎÈë·í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¼¤Ò°ìÅÙ¼«Ê¬¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤Î°ÜÆ°Ê¿¶ÑÀþ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
