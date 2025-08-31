「ロッベンみたい」「綺麗に曲がってる」堂安律の衝撃パフォーマンスにファン大興奮！ 圧巻ミドルや絶妙アシストなど全得点に絡む「キレッキレでレベチ」
現地８月30日に開催されたブンデスリーガの第２節で、日本代表MF堂安律が所属するフランクフルトが町田浩樹が故障離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦。３−１で勝利して開幕２連勝を飾った。
この一戦で２ゴール・１アシストの活躍を見せたのが、４−２―３−１の右サイドハーフで先発した堂安だ。
まずは17分、敵陣ペナルティエリア手前の右寄りでパスを受けると、素早い反転から左足を一閃。鮮やかなコントロールショットをゴール左に突き刺す。さらにその10分後には、相手のボックス内に走り込んで、味方の折り返しをダイレクトで押し込み、追加点を奪った。
止まらない27歳は、後半に入っても51分に相手の股を抜く絶妙なラストパスでジャン・ウズンの追加点をお膳立てしてみせた。
３ゴールに絡む活躍を見せた日本人レフティにSNS上では、「ロッベンみたい」「完璧なシュート」「確変入ってるよ」「ゴラッソとはこのこと」「綺麗に曲がってる」「キレッキレでレベチ」「覚醒したわ」などの声が上がっている。
圧巻のパフォーマンスを披露した堂安は、勢いそのままに９月にアメリカ遠征を行なう日本代表に合流する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】堂安律の圧巻ミドル弾＆絶妙アシスト！
