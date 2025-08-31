東京Vは攻め切れずとも崩れず。城福浩監督が称えた“負けない戦い”「勝点３を与えなかったのは大きい」
東京ヴェルディは８月30日、J１第28節で横浜FCとニッパツ三ツ沢球技場で対戦。０−０でドローに終わった。
試合を通して思うようにボールを握れなかった。お互いに前線へのロングボールを使い、シンプルな攻撃の応酬となったなかで、東京Vはなかなか浮き球のボールを収められず。前進ができなかった。
城福浩監督は「もっと我々らしくボールを回したかったし、反省点は多々ある」と攻撃での課題を口にする。
それでも劣勢のなかで、守備陣を筆頭に最後まで集中力を保ち無失点に抑えた。選手たちが見せた戦いぶりを指揮官はこう称えた。
「今の怪我人の多い選手層で、横浜FCに勝点３を与えなかったのは、非常に大事なミッションだった。
相手に決定機を与えなかった。守備的に戦ったわけではないが、決定機を与えず、セットプレーでも集中できたことは、今のチームにとって非常に重要な経験。中断期間に何人か（怪我から）戻ってくる。あるいは新しい選手がひと伸びして、勢力に絡んできてくれる。ここで相手に勝点３を与えずに耐え切ったということは、このチームにとって大きなことだと思う」
ボール保持をしたくとも、相手のスタイルとのかみ合わせによっては、押し込まれざるを得ない試合もある。そんな時、いかに守り切るか。もちろん課題はあるが、収穫も多い一戦だったのは間違いない。
取材・文●手塚集斗（サッカーダイジェストWeb編集部）
