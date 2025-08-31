¡ÚF1¡Û³ÑÅÄÍµµ£Q3¿Ê½ÐÆ¨¤·¡Ö·ë²Ì¤¬´¶¿¨¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤¤¡£ÉÔ»×µÄ¡×¡¡4ÈÖ¼ê¥Ï¥¸¥ã¡¼¤Ï¡Ö¼«¿®»ý¤Ã¤ÆÁö¤ì¤ë¡×
¡¡¡þF1Âè15Àï¥ª¥é¥ó¥ÀGP¡¡Í½Áª¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¥¶¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥ë¥È¡¦¥µ¡¼¥¥Ã¥È¡á1¼þ4.259¥¥í¡Ë
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤ÏÍ½Áª3²óÌÜ¡ÊQ3¡Ë¤Ø¿Ê¤á¤º12ÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿¡£1²óÌÜ¡ÊQ1¡Ë¤ò12ÈÖ¼ê¤ÇÄÌ²á¤·¡¢2²óÌÜ¡ÊQ2¡Ë¤Ï1ËÜÌÜ¤Î1Ê¬9ÉÃ622¤Ç8ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2ËÜÌÜ¤Ç¥¿¥¤¥à¤ò¹¹¿·¤Ç¤¤º¤Ë·÷³°¤ØÍî¤Á¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¥é¥Ã¥×¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê´¶¿¨¤Ç¼«Ê¬¤Î¥ß¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈF1¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë°ìÊý¡¢¡ÖQ3¿Ê½Ð¤ËÉ¬Í×¤ÊºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò°ú¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ç¤¹¡£¥Þ¥·¥ó¤ÏÎÉ¤¯¡¢¥Ú¡¼¥¹¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢·ë²Ì¤¬¥»¥Ã¥·¥ç¥óÃæ¤Î´¶¿¨¤È°ìÃ×¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ï¥¬¥Ã¥«¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥Õ¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ÌÀÆü¡Ê·è¾¡¡Ë¤Ï¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡£Í½Áª¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È·÷Æâ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥é¥ó¥¥ó¥°¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤¬1Ê¬8ÉÃ662¤Ç6Àï¤Ö¤êº£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î¥Ý¡¼¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊPP¡Ë¤ò³ÍÆÀ¡£¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¤ÎÆ±Î½¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤¬0.012ÉÃº¹¤Ç2ÈÖ¼ê¡¢Êì¹ñGP¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¤¬0.263ÉÃº¹¤Ç3ÈÖ¼ê¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤¬¼«¸ÊºÇ¹â¤Î4ÈÖ¼ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¡ÖÍ×½ê¤ÇÎÉ¤¤¥é¥Ã¥×¤ò¹ï¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥ê¥¢¥à¡ÊÆ±Î½¤Î¥í¡¼¥½¥ó¡Ë¤¬¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¥Þ¥·¥ó¤Î¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢Áö¤ë¤´¤È¤ËÃå¼Â¤Ë²þÁ±¤ò½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤ÈËþÂ¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÌÀÆü¤Ï¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁö¤ì¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¢¦Í½Áª½ç°Ì
(£±)¥Ô¥¢¥¹¥È¥ê¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£²)¥Î¥ê¥¹¡Ê¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡Ë
(£³)¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(£´)¥Ï¥¸¥ã¡¼¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(£µ)¥é¥Ã¥»¥ë¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(£¶)¥ë¥¯¥ì¡¼¥ë¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£·)¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¡Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡Ë
(£¸)¥í¡¼¥½¥ó¡Ê¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¡Ë
(£¹)¥µ¥¤¥ó¥Ä¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
(10)¥¢¥í¥ó¥½¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë
¡ã°Ê²¼Q2ÇÔÂà¡ä
(11)¥¢¥ó¥È¥Í¥Ã¥ê¡Ê¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡Ë
(12)³ÑÅÄÍµµ£¡Ê¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡Ë
(13)¥Ü¥ë¥È¥ì¡¼¥È¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(14)¥¬¥¹¥ê¡¼¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(15)¥¢¥ë¥Ü¥ó¡Ê¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡Ë
¡ã°Ê²¼Q1ÇÔÂà¡ä
(16)¥³¥é¥Ô¥ó¥È¡Ê¥¢¥ë¥Ô¡¼¥Ì¡Ë
(17)¥Ò¥å¥ë¥±¥ó¥Ù¥ë¥¯¡Ê¥¥Ã¥¯¥¶¥¦¥Ð¡¼¡Ë
(18)¥ª¥³¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(19)¥Ù¥¢¥Þ¥ó¡Ê¥Ï¡¼¥¹¡Ë
(20)¥¹¥È¥í¡¼¥ë¡Ê¥¢¥¹¥È¥ó¥Þ¡¼¥Á¥ó¡Ë