À¤³¦¤¬¶ÃØ³¤¹¤ëà¶ÚÆùÈþá¡Ä¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¡ÖÆüËÜ¤ÎÁ´¤Æ¤¬Âç¹¥¤¡×
¡¡£É£Æ£Â£Â¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¥×¥í¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¡¢ÆüËÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ç´ÓÏ½¤Îà¶ÚÆùÈþá¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥Ü¥Ç¥£¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡×¤Ë²áµî£±£°ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¤Ç£²£°£±£·Ç¯¤È£±£¹Ç¯¤Ë½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡££±£¸Æü»þÅÀ¤Ç¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¿ô¤Ï£¸£³¡¦£±Ëü¿Í¤Ç¡¢À¤³¦¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥È¥Ã¥×¥Õ¥£¥¸¡¼¥«¡¼¤À¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¤Ç½é³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¡×¡Ê£¸·î£¹¡Á£±£°Æü¡¢Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ë¤ÎÆ±¼ïÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¡££É£Æ£Â£Â¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¥×¥í¤ÎÅÄ¸ý½ãÊ¿¡Ê£³£²¡Ë¤¬£Ö¤ò¿ë¤²¤¿¡Ö£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Ð£Ò£Ï¡¡£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Ó£È£Ï£×¡×¡ÊÆ±£±£±Æü¡¢Æ±²ñ¾ì¡Ë¤Ç¤Ï¡¢½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥¢¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Ï¡¢Í¥¾¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì¤ÇÆüËÜ¤ËË¬¤ì¤Æ£³²óÌÜ¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¿Í¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¡¢Á´¤Æ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÆüËÜÀª¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤½¤¦¤À¡£