¸½¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤ë¡Ä¡È¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Õ¤êºîÀï¡É¤Ç¼«¾Î¹â¹»À¸¤Î17ºÐ¾¯Ç¯¤òÂáÊá ½÷À¤«¤é300Ëü±ßñÙ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤«
¡¡70Âå¤Î½÷À¤«¤é¸½¶â300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼õ¤±»Ò¡×¤È¤ß¤é¤ì¤ë17ºÐ¤Î¼«¾Î¡¦¹â¹»À¸¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¿À¸Í»Ô¤Ë½»¤à17ºÐ¤Î¼«¾Î¡¦ÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ç¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼«¾Î¹â¹»À¸¤Ï¡¢8·î28Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¡¢¾®ËÒ»Ô¤Î72ºÐ¤Î½÷À¤ËÂ¹¤òÁõ¤Ã¤Æ¥¦¥½¤ÎÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¡¢¸½¶â300Ëü±ß¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤í¤¦¤È¤·¤¿º¾µ½Ì¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¸½¶â¤ò¤ª¤í¤¹¤¿¤á¶âÍ»µ¡´Ø¤òË¬¤ì¤¿½÷À¤¬¿¦°÷¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¡¢Â¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤íº¾µ½¤À¤È¤ï¤«¤ê¡¢·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤¬¡Ö¤À¤Þ¤µ¤ì¤¿¤Õ¤êºîÀï¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢¸½¶â¤Î¼õ¤±¼è¤ê¾ì½ê¤Ë¸½¤ì¤¿¼«¾Î¹â¹»À¸¤ò¤½¤Î¾ì¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«¾Î¹â¹»À¸¤Ï¡ÖËÍ¤¬¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸³è¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤¬Íß¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
