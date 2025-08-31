女子プロレスラーのダンプ松本（64）が28日に放送されたBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」に出演。プロレスの“流血”について語った。

この日、ダンプは女優飯島直子（57）と東京・千歳船橋の居酒屋でさまざまなトークに花を咲かせた。

「極悪同盟」のヒールレスラーとして女子プロレスブームを牽引し、暴れまわってきたダンプに、飯島が試合における流血について質問した。するとダンプは「（当時は血を）拭いたら怒られるの。（自分は）ヒールだからフォークで（相手を）刺すほうだけど。たくさん血が出る選手と出ない選手がいるの。やっぱり、出る選手のほうが自分もおいしい。出た人もおいしい」と話し出した。

かつて、1980年代にダンプら極悪同盟は、一大ブームを巻き起こした長与千種＆ライオネス飛鳥のクラッシュ・ギャルズと激闘を繰り広げた。ダンプは「だからクラッシュとよく（試合を）やってたけど、千種は出るのよ、血がいっぱい。たぶんね、自分と当たる時は前の日に肉食べてるはず。で、飛鳥は（血が）出ずらいの。そしたらやっぱり、いっぱい血が出るほうを狙うでしょ？ 真っ赤になるじゃん。それを（リングの）下の子がタオルでふいちゃうと、うんと怒られるの」と続けた。

飯島が「え〜、すっごいですね」と驚き「今も当時と同じ感じですか？」と聞くと、ダンプは「今もまだプロレスやってるんだけど、今もフォーク刺してます。コロナ（禍）の時だけ“やめてくれ”って体育館のほうから言われて、やめましたけど…」と話し、自身の額に刻まれた傷を飯島に触らせていた。