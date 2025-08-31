男子シングルス2回戦、マイクシャクが勝利後に

テニス全米オープンでの1人のファンの心ない行動に、批判が殺到している。現地28日の男子シングルス2回戦で勝利したカミル・マイクシャク（ポーランド）が、ファンの少年に帽子をプレゼントしようとしたところ、男性が強奪。Xでは「極悪非道」「大馬鹿野郎オブ・ザ・イヤー」などの声が上がった。

現地28日の男子シングルス2回戦。世界ランク76位のマイクシャクが、同9位のハチャノフ（ロシア）をフルセット死闘の末に撃破。“事件”はその後に起こった。

試合後、ファンのサインに応じていたマイクシャク。少年ファンに帽子をプレゼントしたつもりが、隣にいた男性が強奪。米紙「ニューヨーク・ポスト」は公式Xに、「全米オープンで小さな子どもからカミル・マイクシャクの帽子を奪った男性、ネットで大騒動に」として、決定的瞬間の写真を添えた。

Xには海外ファンから批判が殺到した。

「極悪非道」

「どこの誰かバレて、彼は今ごろ泣いてるよ」

「こいつ最低だな」

「とんでもなく不愉快」

「大馬鹿野郎・オブ・ザ・イヤー」

「すごく卑しい」

ニューヨーク・ポストによると、マイクシャクは翌日、この件を把握。自身のインスタグラムで「みんな、試合にいたこの少年を見つけるのを手伝ってくれないかな。もし自分だ（もしくはこれを見たご両親）ということであればDMを送ってください」と呼びかけると、その後に少年を特定することができたという。



（THE ANSWER編集部）