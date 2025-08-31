¥¨¥Ã¡¢¤³¤ì¤â330±ß¡ª¡©¡Ú3COINS¡Û¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ã¤ÆÂçÍ¥¾¡¤¸¤ã¤ó¡ª
¥µ¥í¥óµé¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤¬¡¢¤ª¤¦¤Á¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»þÂå¤¬¤Ä¤¤¤ËÅþÍè¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡ª¡© FTNÊÔ½¸Éô¤Î¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ëÇÉ¤Î´Ö¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¡Ú3COINS¡Ê¥¹¥êー¥³¥¤¥ó¥º¡Ë¡Û¤Î¡Ö¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤Ï¡¢¥×¥Á¥×¥é¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬²Ä°¦¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µ¡Ç½À¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¡ª º£²ó¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥»¥ë¥Õ¥Í¥¤¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Í¥¤¥ë¥é¥¤¥È¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¦¤Á¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤ËÄ©Àï
¡Ú3COINS¡Û¡ÖUVLED¥Í¥¤¥ë¥é¥¤¥È¡¿ and us¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤ò¹Å²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¡¢¥Í¥¤¥ë¥é¥¤¥È¤â¤Þ¤µ¤«¤Î¥×¥Á¥×¥é¤ÇÅ¸³«Ãæ¡£»È¤¤¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤È¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºîÀ¤Ç¡¢½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¥¹¥¤¥Ã¥Á°ì¤Ä¤Ç¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤ä¥Í¥¤¥ë¥·ー¥ë¤ò´ÊÃ±¤Ë¹Å²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¡¢¡Ö¥¿¥¤¥Þー¤Ï60ÉÃ¤È120ÉÃ¤Î2¼ïÎàÆâÂ¢¡×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£
È¯¿§¡ý ÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¥ª¥Õ¤·¤ä¤¹¤¤¥Í¥¤¥ë¥¸¥§¥ë
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥«¥éー¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Í¥¤¥ë¥¸¥§¥ë¡¿ and us¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¥ã¥Ã¥×¤ò³°¤·»þ·×²ó¤ê¤Ë²ó¤¹¤È¡¢ÀèÃ¼¤ÎÉ®¤Ë¥Í¥¤¥ë¥¸¥§¥ë¤¬¤·¤ß½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¾õ¥Í¥¤¥ë¥¸¥§¥ë¡£ÄÞ¤ËÅÉÉÛ¤·¤¿¤é¡¢1～2Ê¬¥Í¥¤¥ë¥é¥¤¥È¤ò¤¢¤Æ¡¢¹Å²½¤µ¤»¤ì¤Ð¥·¥¢ー¤ÊÈ¯¿§¤Î¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÇí¤¬¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Ôー¥ë¥ª¥Õ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¥ª¥Õ¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Á´10¿§¤ÎÅ¸³«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥é¥¤¥¹¤Ê¤é²¿¿§¤«¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¡ª
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î3D¥¢ー¥È¤â¤ª¼ê¤Î¤â¤Î
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¶ËºÙ3D¥¸¥§¥ë¥Í¥¤¥ë¡¿ and us¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤×¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿Î©ÂÎÅª¤Ê¼Á´¶¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Î3D¥¢ー¥È¤òÉÁ¤±¤ë¥Í¥¤¥ë¥¸¥§¥ë¤âÅÐ¾ì¡£¥Á¥åー¥Ö¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê²¡¤·¡¢ºÙ¤¤·ê¤Î¤¢¤¤¤¿ÀèÃ¼¤«¤é¥Í¥¤¥ë¥¸¥§¥ë¤ò²¡¤·½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£º£¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¡¢¥¯¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¤ò»È¤Ã¤Æ¿åÅ©¤Î¤è¤¦¤Ê¤¤¤Ó¤Ä¤Ê·Á¤òÉÁ¤¯¤â¤è¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¥É¥Ã¥È¤òÉÁ¤¤¤¿¤ê¡¢¥´ー¥ë¥É¥«¥éー¤ò¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯»Å¾å¤²¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¥°¥Ã¥É¡£4¿§Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢ー¥È¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥±¥¢¤â¹á¤ê¤â¡¢Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤à
¡Ú3COINS¡Û¡Ö¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¡¿ and us¡×\330¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤»¤Ã¤«¤¯¥Í¥¤¥ë¥¢ー¥È¤Ç¥¥ì¥¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿»ØÀè¤â¡¢¤µ¤µ¤¯¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤êÈ©¤Î´¥Áç¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢ÂæÌµ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥Í¥¤¥ë¥ª¥¤¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢»ØÀè¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥±¥¢¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¢¥ë¥¬¥ó¥ª¥¤¥ëÇÛ¹ç¤ÇÄÞ¤ÈÄÞ¼þ¤ê¤òÊÝ¼¾¤·¡¢·ò¤ä¤«¤ËÊÝ¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤ÊÄÞ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤·¤¿¸å¤ÎÄÞ¤ËÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¡ý ¡ÖKINMOKUSEI¡×¡¢¡ÖTEA¡×¡¢¡ÖROSE¡×¡¢¡ÖJASMINE¡×¤È¤¤¤¦¡¢¹á¤ê¤Î°Û¤Ê¤ë4¼ïÎà¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤Ï3COINS½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Æâ»³Í§Î¤