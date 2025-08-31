ヤマネコの血を引く子猫がやさしい成猫になり、その様子が人気となっています。動画の再生回数は4万1000回を超え「ホントに可愛くて、今もいいお兄ちゃん」「今はカワイイというよりカッコイイ！」「今では、世界一、優しいお兄ちゃん」といったコメントが集まっています。

【動画：生後1ヶ月の『ヤマネコの血を引く子猫』をお家に迎えて約５年…】

ヤマネコの血を引く子猫

ヤマネコの血を引く生後1ヵ月の子猫を引き取ることになった投稿者さん。子猫の名前は「やまと」くんです。先住猫たちと対面をし、少しずつ距離が縮まってきたのだそう。マロンくんはやまとくんの遊び相手になってくれたそうです。

しばらくして、子猫のノアちゃんが仲間になりました。同じ子猫同士なので、よく遊んでいたようです。やまとくんを迎えて1ヵ月半、新たに子猫のジンくんが仲間になったのだそう。

みんなに囲まれるように

やまとくんが来て2ヵ月、子猫のゆきちゃんが保護され仲間になりました。ゆきちゃんを心配し、お世話をしてあげていたのだそう。

先住猫たちとの関係も良好で、のびのびと成長していきました。去勢手術後には、仲間の猫ちゃんたちがやまとくんを励ますように集まっていたのだそう。

やさしい子に成長

やまとくんが1歳になった頃、3匹の子猫が仲間になりました。子猫たちを怖がらせないように接してくれたため、子猫たちもやまとくんのそばで過ごすようになったようです。その後も生まれた子猫、新たに仲間になった子猫にやさしく接してくれたのだそう。

現在5歳のやまとくん。変わらず子猫にやさしく接しているそうです。子猫時代から不思議な力を持っているような子だったのだそう。やさしく立派に成長してくれたやまとくんに投稿者さんは「うちの子になってくれてありがとう」とコメントしています。

投稿には「子猫ヤマトが最上級に可愛すぎて今動揺してる」「優しくて頼りになるカッコいいやまと、大好きです」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこぱんちParaguay」では、南米パラグアイで暮らす投稿者さんと猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこぱんちParaguay」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。