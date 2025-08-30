¥µ¥¤¥É¤ËÆþ¤Ã¤¿¶Á¤Á¤ã¤ó¤¬¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤·¡ª¥È¥è¥¿ GR¥ä¥ê¥¹¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Û
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ØÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢·²ÇÏ¸©¤Î£Ç¥á¥Ã¥»·²ÇÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ø·²ÇÏ¥Ñー¥Ä¥·¥çー¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Ç»£±Æ¤·¤¿¡¢¥ªー¥Êー¤È¤½¤Î°¦¼Ö¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¥«¥¹¥¿¥à¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ªー¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ªÌ¾Á°¡§Âç¤Á¤ã¤ó
Ç¯Îð¡§20Âå
¼ÖÎ¾Ì¾¡§¥È¥è¥¿ GR¥ä¥ê¥¹
Ç¯¼°¡§2020Ç¯¼°
·¿¼°¡§GXPA16
¼ç¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥ó¡§¥É¥é¥¤¥Ö
½êÍÎò¡§3Ç¯3¥ö·î¡Ê»£±Æ»þÅÀ¡Ë
Áö¹Ôµ÷Î¥¡§72,500km
Ç¯´ÖÁö¹Ôµ÷Î¥¡§20,000km
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÊÔ½¸Éô¤Ø´ó¤»¤é¤ì¤¿ÆâÍÆ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÎÉ¤¤ÅÀ¡¦¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
²£¤Ë¥Ç¥«¥Ç¥«¤ÈÅ½¤Ã¤¿〝¶Á〟¤Á¤ã¤ó¡£
¢¨¶Á¤Á¤ã¤ó¡§SAGA PLANETS¤Î¡Ö¤«¤±¤Ì¤±¡úÀÄ½Õ¥¹¥Ñー¥¥ó¥°¡ª¡×¤Î¥»¥ó¥¿ー¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¾®Æü¸þ¶Á
ÆâÁõ´Ø·¸
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡§MOMO
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Ã¦Ãå¥·¥¹¥Æ¥à¡§WorksBell RAPFIX
¥É¥é¥¤¥Ðー¥º¥·ー¥È¡§BRIDE ¥»¥ß¥Ð¥±¥Ã¥È¥·ー¥È
Â²ó¤ê
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡§HKS ¥Ï¥¤¥Ñー¥Þ¥Ã¥¯¥¹S
¥Û¥¤ー¥ë
¥Û¥¤ー¥ë¡§RAYS¡¡TE37¡¡SAGASL
¥¨¥ó¥¸¥ó´ØÏ¢¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ
ÇÓµ¤·Ï
¥Þ¥Õ¥éー¡§HKS¡¡¥¹ー¥Ñー¥¿ー¥Ü¥Þ¥Õ¥éー
¼¡¤ËÊÑ¤¨¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ÖGT¥¦¥¤¥ó¥°¤òÁõÃå¤·¤¿¤¤¡ª¡×