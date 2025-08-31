¸ÞÎØ¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¶õ¼ê²È¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡¡°µÅÝÅªÌÜÎÏ¤Ë¶»¥¥å¥ó¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×
°µÅÝÅªÈþËÆ¤Ç¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶ÃÃ²¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¶õ¼ê²È¤ÎÀ¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó(C)Getty Images
¡¡2021Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¤Ç¶õ¼ê½÷»Ò·Á¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¤¬¡¢8·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹õ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢ÀµÌÌ¤È²£´é¤Î2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤¬¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½÷Í¥¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤È¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ï²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡ÄÀ¶¿å´õÍÆ¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ²èÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÀµÌÌ¤«¤é¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç¨¤ì´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤¬³Û¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¿ð¡¹¤·¤¤È©¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¡£¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÆ·¤Ï¡¢µÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤µ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¤··¹¤²¤¿Æ¬¤ÈËË¤ËÅº¤¨¤é¤ì¤¿±¦¼ê¤«¤é¤Ï¡¢¤É¤³¤«»×Î¸¿¼¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£´é¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢±ó¤¯¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ê´ãº¹¤·¤Ë¤ÏÑ³¤µ¤ÈÊªÍ«¤²¤Ê°õ¾Ý¤¬½É¤ê¡¢³ê¤é¤«¤Ê³Ü¤Î¥é¥¤¥ó¤«¤é¼ó¶Ú¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¶ÊÀþ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡£¤½¤·¤Æ¡¢¸÷¤È±Æ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁõ¤¤¤¬¡¢À¶¿å¤µ¤ó¤ÎÁ¡ºÙ¤Ç¿ÀÈëÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ö²¿¤ò¸«¤Æ¡¢¤É¤¦¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Èµ¤·¤¿À¶¿å¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï´¶Ã²¤Î¤¿¤áÂ©¤¬Ï³¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¡×¡Ö¸«¤¿½Ö´Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¡×¡Ö³Ê¹¥ÎÉ¤¤¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç½÷Í¥¤µ¤ó¡×¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ï¡¼¥È¤ò·â¤ÁÈ´¤«¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£