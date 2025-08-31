¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù2ÆüÌÜ¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡¡ÁíÀª96¿Í»²²Ã¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡×¤Ê¤É¡Ú¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë·ÇºÜ¡Û
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48¡Ù¤¬¡¢30Æü¸á¸å6»þ30Ê¬¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£2ÆüÌÜ¤Ï¡¢ÁíÀª96¿Í¤ÈÁ÷¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ÖWe are the No Borders!!¡×¡ÖÉÍÊÕÈþÇÈ¤â°ì½ï¤Ë¡ª¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¾ÐÅÀ¡×¤Ê¤É¤òÁ÷¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶ÛÄ¥¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡Ä¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼½¢Ç¤²ñ¸«
¡¡1978Ç¯¤«¤éÂ³¤¯Æ±ÈÖÁÈ¤Îº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×¡£Åìµþ¡¦¹ñµ»´Û¤Ê¤É¤«¤éÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾åÅÄ¿¸Ìé¡Ê¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡Ë¡¢±©Ä»¿µ°ì¡¢¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Áí¹ç»Ê²ñ¡¢King ¡õ Prince¡¢»ÖÂº½ß¡¢Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¡¢¤ä¤¹»Ò¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢²£»³Íµ¡ÊSUPER EIGHT¡Ë¤¬¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥¤¥â¥È¥¢¥ä¥³¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¤È¤Ê¤ê¡¢´ë²è¡Ö¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ØWe are the No Borders!!¡Ù¡×¤ÏTravis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦²£»³¤Î¡Ö¥Þ¥é¥½¥ó»Ò¤É¤â»Ù±çÊç¶â¡×¡¢µÁÂ¤Î¾¯½÷¤È¤ÎÅÐ»³¤ËÄ©¤à¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥â¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥é¥¹¥Ý¡¼¥Ä±þ±çÊç¶â¡×¡¢Ç½ÅÐÉü¶½¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤ÎÉÍÊÕ¤é¤Î¡ÖÇ½ÅÐÉü¶½»Ù±çÊç¶â¡×¤ÎÌÜÅªÊÌÊç¶â¤òÀßÃÖ¡£°ú¤Â³¤¡¢°ìÈÌÊç¶â¡ÊÊ¡»ã¡¢´Ä¶¡¢ºÒ³²»Ù±ç¡Ë¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡Û¢¨À¸ÊüÁ÷¤Î¤¿¤á¡¢ÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê¡£
¢£8·î31Æü¸áÁ°5»þº¢
¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¡ª¥·¥å¡¼¥¤¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¢£¸áÁ°6»þ15Ê¬º¢
¥·¥å¡¼¥¤¥Á¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÀäÉÊÄ«¿©¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÈÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
¢£¸áÁ°6»þ55Ê¬º¢
Ì¤Íè¤Î¥Ñ¥é¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬¥¤¥â¥È¤ÈÄ©¤à¡ªËÌ¥¢¥ë¥×¥¹¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼ÅÐ»³
¢£¸áÁ°8»þ25Ê¬º¢
Ä¹Åè°ìÌÐ¤¬Ä©Àï¡ªÇ½ÅÐ¤ËÆÏ¤±¡ª¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Û¡¼¥à¥é¥óÃæ·Ñ
¢£¸áÁ°8»þ45Ê¬º¢
¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¥É¥é¥Þ¡ØÀ¾ÅÄÉÒ¹Ô Ìò¼Ô¥Ð¥«¤Î¸¶ÅÀ¡ÁÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë²ÈÂ²¤Îå«¤«¤é¡Ù
¢£¸áÁ°9»þ50Ê¬º¢
Áí¹ç»Ê²ñ ±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤¬¼èºà¡ªÌ´¤ÎÄ»¿Í´Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È ÇÙ¤¬¤ó¤ÈÆ®¤¦Éã¿Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÄÌóÂ«¤Î¥Õ¥é¥¤¥È
¢£¸áÁ°10»þ25Ê¬º¢
ÇÐÍ¥¡¦À±Ìî¿¿Î¤¤ÎÌ¼ ¤Õ¤¦¤«¤Á¤ã¤ó¤¬¿ÆÍ§¤È¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î¤À¤¤¤Ü¤¦¤±¤ó¡ª
¢£¸áÁ°11»þº¢
24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48 Æü»º¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª
¢£¸áÁ°11»þ35Ê¬º¢
¥Ò¥í¥ß¤ÎÈ¬²¦»Ò¥ê¥Û¡¼¥à¡Ö¤¤ç¤¦¤À¤¤»ù¡×¤¬Í·¤Ù¤ëÊÝ°é¼¼¤Å¤¯¤ê
¢£¸á¸å0»þ35Ê¬º¢
¾ëÅçÌÐ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤ Ê¡Åç¡¦µ¢Âðº¤Æñ¶è°è¤Îº£
¢£¸á¸å1»þ10Ê¬º¢
Song for Children¡ª24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥é¥¤¥Ö
¢£¸á¸å1»þ20Ê¬º¢
²ÈÂ²¤ÎÃæ¤Ç¼«Ê¬¤À¤±¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¡Ä¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¤¬CODA¤Î½÷À¤ò¼èºà¡¡¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¢£¸á¸å1»þ50Ê¬º¢
¶Ö¤Á¤ã¤ó¤¬24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ËÀ¸ÅÐ¾ì¡ªÀ¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿²¾ÁõÂç¾Þ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¹ñµ»´Û¤Ç»Ë¾åºÇÂç¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡×
¢£¸á¸å2»þ25Ê¬º¢
ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤¬¡Ö¤È¤â¤À¤Á¶áµï¡×¤ò¥ê¥Ý¡¼¥È¡¡¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¥×¥ì¥¼¥ó¥Ä¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×
¢£¸á¸å2»þ40Ê¬º¢
ÇµÌÚºä46µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¡ª¥Ô¥¢¥ÎÏ¢ÃÆ¤ÇÆÏ¤±¤ë¡ª»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡È¤¤Ã¤«¤±¡É
¢£¸á¸å2»þ50Ê¬º¢
ÆüËÜÎóÅç¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹ÅªÁ´¹ñ1²¯¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Á»ÖÂº½ß¡õ±ÊÀ¥Î÷ ÊÔ¡Á
¢£¸á¸å3»þ5Ê¬º¢
²£»³Íµ¤ËÆÏ¤±¤ë¡ª¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¥Ð¥ó¥É¤Î±þ±ç²Î
¢£¸á¸å3»þ55Ê¬º¢
Áí¹ç»Ê²ñ ¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¤¬¼èºà¡ª´ñÀ×¤ÎÊÝ°é±à 97ºÐ¤Î¸½ÌòÊÝ°é»Î¤È¹Í¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè
¢£¸á¸å4»þ55Ê¬º¢
É¹Àî¤¤è¤·¤È²Î¤ª¤¦¡ª¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡×À¸¹ç¾§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¢£¸á¸å5»þ25Ê¬º¢
ÉÍÊÕÈþÇÈ¤â°ì½ï¤Ë¡ª¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¾ÐÅÀ
¢£¸á¸å6»þ10Ê¬
ÆüËÜÎóÅç¥À¡¼¥Ä¤ÎÎ¹ÅªÁ´¹ñ1²¯¿Í¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Á»ÔÀî¤Ü¤¿¤ó¡õ»ÔÀî¿·Ç·½õ ÊÔ¡Á
¢£¸á¸å6»þ30Ê¬
»ÖÂº½ß¤¬´ó¤êÅº¤¦¡ÖÍ¾Ì¿7¥ö·î¡×Àë¹ð¤µ¤ì¤¿¿·ÊÆ¥Ñ¥Ñ 27ºÐ¤Îº£ ²ÈÂ²3¿Í¤ÇÌ¤Íè¤Ø¤Ä¤Ê¤°¾Ð´é
¢£¸á¸å6»þ50Ê¬º¢
¤â¤¦°ìÅÙÇ½ÅÐ¤Ëµ¢¤í¤¦¡ªÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬ÆÏ¤±¤ë Éü¶½¤Î¥¥ê¥³º×¤ê
¢£¸á¸å7»þ30Ê¬º¢
King ¡õ Prince¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬»ÔÀîÔ¥½½Ïº¡¦É¹Àî¤¤è¤·¤Ê¤ÉÁíÀª96¿Í¤ÈÁ÷¤ë¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ÖWe are the No Borders!!¡×
¡Ê¢¨¹â¶¶³¤¿Í¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á·çÀÊ¡£Travis Japan¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬ÂåÌò¤òÌ³¤á¤ë¡Ë
¢£¸á¸å8»þÂæ
Âç¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡ª
