¹À¥¤¹¤º¡¢3¿Í¤Î¡È·ÝÇ½³¦¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¡É¤¬¿´ÇÛ»ö¤ò¹ðÇò¡¡º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤ò¸ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹À¥¤¹¤º¤¬¡¢¤¤ç¤¦31ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤ª¤·¤ã¤ì¥¯¥ê¥Ã¥×¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å10¡§00¡Á¸å10¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹À¥¤ò¸«¼é¤ë¡¢3¿Í¤Î¡È·ÝÇ½³¦¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤¿¤Á¡É¤¬¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¿´ÇÛ»ö¤ò¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤¬»÷¹ç¤¦¡ª°ìÀ¸·üÌ¿ÏÃ¤¹¹À¥¤¹¤º
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹À¥¤È¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÃç¤À¤È¤¤¤¦ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÊý¤¬¤Ò¤È²ó¤ê°Ê¾å¤âÇ¯¾å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ¶¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£°ìÊý¡¢¿ÆÌ©¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÈøÌî¤¬Êë¤é¤¹²Æì¤Ë¡¢¹À¥¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤Ð¤·¤ÐËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ëÈøÌî¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹À¥¤ËÂÐ¤·¡Ö»ä¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡·î¤Ë1²ó¤Ï°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦°Õ³°¤Ê¿ÆÌ©¤µ¤ò¸«¤»¤ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨¤Ï¡¢¼ò¤ÎÀÊ¤Ç¤Î¹À¥¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¼ò¶¯¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ë¡ÈÊÝ¸î¼Ô¡É¤À¤«¤é¤³¤½ÃÎ¤ë¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç½îÌ±Åª¤«¤ÄÄ¶ÉáÄÌ¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡10Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÈæ²Å°¦Ì¤¤â¡¢¹À¥¤Î¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´ÇÛ»ö¤ò¹ðÇò¡£°ìÊý¡¢¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î¡ÈÃËÁ°¡É¤Ê°ìÌÌ¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¹À¥¤¬¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹À¥¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¼å²»¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡10Âå¤Îº¢¤«¤é·ÝÇ½³¦¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹À¥¡£¡ÖÀ³Ê¤¬¤Ê¤ó¤«Àí¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¼þ°Ï¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î³Ú¤·¤¤ËèÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÈÖÁÈMC¡¦°æ·å¹°·Ã¤«¤é¤Î¡Ö¤É¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡ÈÎ¨Ä¾¤ÊÅú¤¨¡É¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡ÚÈÖÁÈ¥«¥Ã¥È¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê°áÁõ¤¬»÷¹ç¤¦¡ª°ìÀ¸·üÌ¿ÏÃ¤¹¹À¥¤¹¤º
¡¡3Ç¯Á°¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ç¶¦±é¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¹À¥¤È¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ëÃç¤À¤È¤¤¤¦ÈøÌî¿¿Àé»Ò¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÊý¤¬¤Ò¤È²ó¤ê°Ê¾å¤âÇ¯¾å¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡ÖÄ¶¤Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£°ìÊý¡¢¿ÆÌ©¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢ÈøÌî¤¬Êë¤é¤¹²Æì¤Ë¡¢¹À¥¤¬Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿ºÝ¤ÎÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¤·¤Ð¤·¤ÐËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ëÈøÌî¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¹À¥¤ËÂÐ¤·¡Ö»ä¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÏÃ¤¹¡£
¡¡10Ç¯°Ê¾å¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ëÈæ²Å°¦Ì¤¤â¡¢¹À¥¤Î¼ò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¿´ÇÛ»ö¤ò¹ðÇò¡£°ìÊý¡¢¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤Î¡ÈÃËÁ°¡É¤Ê°ìÌÌ¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢¹À¥¤¬¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ø¤Î¿´ÇÛ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹À¥¤ÏÂ¾¿Í¤Ë¼å²»¤ò¸«¤»¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¡£
¡¡10Âå¤Îº¢¤«¤é·ÝÇ½³¦¤òÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¹À¥¡£¡ÖÀ³Ê¤¬¤Ê¤ó¤«Àí¤Ã¤Æ¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤¯»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¼þ°Ï¤ÎÂ¸ºß¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î³Ú¤·¤¤ËèÆü¤ÎÍÍ»Ò¤òÌÀ¤«¤¹¡£ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÈÖÁÈMC¡¦°æ·å¹°·Ã¤«¤é¤Î¡Ö¤É¤³¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤Ë¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¡ÈÎ¨Ä¾¤ÊÅú¤¨¡É¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£