½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê64¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£ºÇ¶á¡¢ÂÎ½Å¤¬¡È·ã¤ä¤»¡É¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¥À¥ó¥×¤Ï½÷Í¥ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤ÈÅìµþ¡¦ÀéºÐÁ¥¶¶¤Îµï¼ò²°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
ÈÓÅç¤«¤é¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¤«¤¹¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¥À¥ó¥×¤Ï¡Ö¤¹¤ë¤¹¤ë¡£1Ç¯Ãæ¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ç¤Í¡¢ºÇ¶á¤Í¡¢30¥¥í¤ä¤»¤¿¤Î¤è¡£¤À¤±¤É¤Í¡¢Ã¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£Ã¯1¿Íµ¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ÎÀèÀ¸¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÓÅç¤¬¡Ö¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥À¥ó¥×¤Ï¡ÖÂÎÄ´¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È°¤¯¤Æ¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤é¡¢¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤¿·Àµ¡¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î»þ»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Ï¡ÈÂÀ¤ë¤«¤é¿©¤Ù¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë¡È¿©¤Ù¤í¡¢¿©¤Ù¤í¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ë¿É¤µ¡£¤½¤ì¤ò·Ð¸³¤·¤¿»þ¤Ë¡¢¡È¿©¤Ù¤ë¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ëÊý¤¬¿É¤¯¤Ê¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡£¿©¤Ù¤¿¤¤¤Î¤Ë¿©¤Ù¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¿É¤¤¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¡Ê»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£