¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼ÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡Ê84¡Ë¤¬30Æü¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÆÁ¸÷ÏÂÉ×¡¡¤È¤¯¥â¥ê¡ª²ÎÍØ¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°5»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÏ©Àþ¥Ð¥¹¤Ç´ó¤êÆ»¤ÎÎ¹¡×¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡ÈµïÌ²¤ê¡É¤ò¼«µÔÅª¤Ë¸ì¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÏÇÐÍ¥»°±ºÍ§ÏÂ¡Ê73¡Ë¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£»°±º¤Ï1972Ç¯¡Ê¾¼47¡Ë¤Ë20ºÐ¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·õÆ»°ìËÜ¡ª¡×¤Î¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É°ìµ¤¤ËÂ¿Ë»¤Ë¡£¿·¿Í¤Ê¤¬¤é½Ð±é¥É¥é¥Þ¤Î»£±Æ¤¬½Å¤Ê¤ê¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¤Ë»¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ1Ç¯ÌÜ¤Ç¡ÊºîÉÊ¤¬¡Ë¥À¥Ö¤ë¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¤«¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¤È¡£¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
»°±º¤¬¡ÖÁ°¤Î¸½¾ì¤«¤éÃÙ¤ì¤¿¤ê¡¢¤¢¤È¤ÏÌ²¤¤¤·¡£¿²¤ë»þ´Ö¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡£¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£µÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¿²¤¿¤ê¤È¤«¡£¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÆÁ¸÷¤Ï¡ÖµÙ¤ß»þ´Ö¤Ë¿²¤ëÊ¬¤Ë¤Ï¤¤¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥Ð¥¹¤ÎÃæ¤Ç¿²¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬¡ÖÏ©Àþ¥Ð¥¹¡Ý¡×»£±ÆÃæ¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓµïÌ²¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Í¥¿¤Ë¡£»°±º¤¬¡Ö¡ØÏ©Àþ¥Ð¥¹¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£¤è¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢ÆÁ¸÷¤Ï¡Ö¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£