ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÇÃ¯¤«¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡È²óÅú¡É
½÷Í¥ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³¡×¤ÎÍÌµ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê64¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë¾·¤¡¢Åìµþ¡¦ÀéºÐÁ¥¶¶¤Îµï¼ò²°¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¥À¥ó¥×¤«¤é¡Ö·ÝÇ½³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Ë¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÈÓÅç¤Ï¡Ö»ä¤Í¡¢¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤Ê¤¤»þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡£¼þ¤ê¤«¤é¡È¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¿¤è¤Í¡É¤È¤«¡ÈÂç¾æÉ×¡©¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢²¿²ó¤«¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¥À¥ó¥×¤¬¡Öµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤¤¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÈÓÅç¤Ï¡Ö¤¤¤¤À³Ê¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤³¤Ï¡£Æß´¶¡Ä¡×¤È¼«¿È¤Î¥¿¥¤¥×¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£