SixTONES¡¢24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ¾¸å¤Ë¡ØGolden SixTONES¡ÙÀ¸ÊüÁ÷¤Ø¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤È¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ëÆóÌÌÀ
¡¡ÆüÍË¤è¤ë9»þ¤«¤éÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡ØGolden SixTONES¡Ù¡£8·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡Ö24»þ´Ö¥Æ¥ì¥ÓÄ¾¸åÀ¸ÊüÁ÷SP¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢8·î30Æü¤«¤é31Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó48-°¦¤ÏÃÏµå¤òµß¤¦-¡Ù¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤«¤éÈÖÁÈ½é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§SixTONES ÅÄÃæ¼ù¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë±Ô¤¤±éµ»¡¡¼Â·»¤È¤Î¶¦±é¡¢½éÃ±ÆÈ¼ç±éÉñÂæ¤Ç»î¤µ¤ì¤ëÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿¿²Á¡Ë
¡¡¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤äº´Æ£ÛÙÎ¤¤Ê¤É¤Î¥²¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢º£Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¤ëSUPER EIGHT¤Î²£»³Íµ¤âÅÐ¾ìÍ½Äê¡£²£»³¤Ï¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Î8·î24ÆüÊüÁ÷²ó¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢SixTONES¤È¿·¥²ー¥à¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¡×¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£ÅÄÃæ¼ù¤Ï¡Öº£¤¬°ìÈÖÂç»ö¤Ê»þ´ü¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤Èµ¤¸¯¤¤¡¢¥¸¥§¥·ー¤é¤â¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤ÇÁö¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë²£»³¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤Ï²£»³¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¢£SixTONES¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤ë¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª
¡¡SixTONES¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤ËÅÙ¡¹½Ð±é¤·¤Æ¤¤¿¡£CD¥Ç¥Ó¥åー¤¬·èÄê¤·¤¿Ä¾¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿2019Ç¯¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¸åÇÚ¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¥á¥É¥ìー¤òÈäÏª¡£2023Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥·ー¤¬¼ç±éÉñÂæ½ª¤ï¤ê¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¥é¥ó¥Êー¤òÌ³¤á¤¿¥Ò¥í¥ß¤Ø¤Î¥¨ー¥ë¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë²Î¾§¤·¤¿¤³¤È¤â¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é·Ð¸³¤È¤¤¤¦ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥é¥¸¥ª¡¦¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ó¡Ù¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ë¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÌ³¤á¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤¬°ì¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤ò¼´¤Ë¼èºà¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ù±ç³Ø¹»¤òË¬Ìä¤·¤¿¥¸¥§¥·ー¤ÏÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤È¤Þ¤ë¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Î¤è¤¦¤ËÀÜ¤·¤¿¤ê¡¢µþËÜÂç²æ¤ÏÌÕÌÜ¤Î¥·¥ó¥¬ー¤È¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ²»³Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¿´¤òÄÌ¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¾¾Â¼ËÌÅÍ¤Ï»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤È¤·¤Æ°Å°Ç¤òÂÎ¸³¥ì¥Ýー¥È¤·¤¿¤Û¤«¡¢髙ÃÏÍ¥¸ã¤Ï¥Ñ¥é¿å±Ë¤òÂÎ¸³¡¢¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¤ÏÌÕÆ³¸¤¤È³¹¤Ø½Ð¤ÆÊâ¹ÔÂÎ¸³¤ò¹Ô¤¤¡¢ÅÄÃæ¤ÏÇò¾ó¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë»ë³Ð¾ã¤¬¤¤¼Ô¤ÎÊâ¹Ô¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£ËèÇ¯¼«¤é¼è¤ê´¬¤¯¸½¾õ¤òÂÎ¸³¤·¡¢Íý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£Èà¤é¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¡¢ÃÎ¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£¿¹ËÜ¤ÏÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë»×¤¤¤¬°î¤ì¤ÆÎÞ¤Ê¤¬¤é¤ËÇ®¤¤»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤ÎÂ¾¼Ô¤ò»×¤¤¤ä¤ëÍ¥¤·¤µ¤ä¡¢Ç®¤¤µ¤»ý¤Á¤¬ÊüÁ÷¤«¤éÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¢£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡¡ØGolden SixTONES¡Ù¤Ï¡¢º£Ç¯3·î30Æü¤Ë23Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¤ÎÊüÁ÷ÏÈ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëÁêÃÌ½ê¡Ù¤ÏÄ¹¤é¤¯¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡ÙÄ¾¸å¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤½¤Î¸å¤ÎÍÍ»Ò¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£´¶Æ°Åª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¤«¤éÄÌ¾ïÈÖÁÈ¤Ø¤Î¶¶ÅÏ¤·¤È¤·¤Æ¾Ð¤¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê»ëÄ°¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÆëÀ÷¤ß¿¼¤¤Î®¤ì¤ò¡¢º£Ç¯¤ÏSixTONES¤¬Ã´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ÎÁÍý¤Î¡È¥¿¥ì¡É¤À¤±¤òºî¤ë¿·´¶³Ð¥¯¥Ã¥¥ó¥°´ë²è¡ÖÀ¸ ¥¿¥ì¤À¤±¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¤È¡¢¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÊª¤Î¥µ¥¤¥º´¶³Ð¤òÌä¤¦¥¯¥¤¥º¥²ー¥à¡ÖÀ¸ ¥µ¥¤¥º¤ÎÈÕ»Á¡×¤òÍ½Äê¡£¥Þ¥é¥½¥ó¤òÁö¤ê½ª¤¨¤¿²£»³¤òÏ«¤¦¤Ù¤¯¡¢¡ÈÈèÏ«²óÉü¥¿¥ì¡É¤òºî¤ë¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤¬ÌóÂ«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£ー³èÆ°¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥°¥ëー¥×¤ä¸Ä¿Í¤Ç¤âÆüº¢¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëSixTONES¡£ÀèÆü¤âµþËÜ¤¬X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Î¥¹¤Úー¥¹¤Ë¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¡ÈÏ¢¶Ð¡É¤ÎÏÃÂê¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤òÏ«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Æü¾ï¤Î°ì¥³¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ð¤¤¤Ë°î¤ì¤ëÅê¹Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡£¼Ì¿¿¤ä¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤â¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡²¿»ö¤Ë¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¡¢Ç®¤¯¤Æ¡¢¿´Í¥¤·¤¯¡¢Æ±»þ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡È¾Ð¤¤¡É¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¤¤Æ³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë6¿Í¡£¤½¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ï¥ê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£º£²ó¡¢¡ØGolden SixTONES¡Ù½é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ËÄ©¤àSixTONES¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈÄÌ¾ï¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤ËÅ¬Ç¤¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£Èà¤é¤é¤·¤¯¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡¢¤½¤·¤ÆÆüÍËÆü¤ÎÌë¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¡ØGolden SixTONES¡Ù½é¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ÈÊ³Æ®¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿¤¤¡£
¡ÊÊ¸=Í®·îÍµ¼Â¡Ë