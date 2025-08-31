¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬Â¼¾å3È¯¤ËÃ¦Ë¹¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë3È¯¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£À¨¤¤¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç4¡½5¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯8·î30Æü¡¡¿ÀµÜ¡Ë
¡¡¹Åç¤ÏÂ¼¾å°ì¿Í¤Ë¤ä¤é¤ì¤ÆÏ¢¾¡¤¬5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¡£¿·°æ´ÆÆÄ¤âÁÇÄ¾¤ËÁê¼ê4ÈÖ¤ÎÀ¨¤µ¤òÇ§¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë3È¯¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¡£À¨¤¤¤È¸À¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤Î4ÈÖ¤ËÃ¦Ë¹¤«¤Ê¡×
¡¡5Ï¢¾¡¤ÎÀª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢±¦¸ª¤ÎÉÔÄ´¤Ç24Æü¤Ë½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¿¹²¼¤ËÂå¤ï¤Ã¤ÆÀèÈ¯¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¹â¶¶¤¬2²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é±¦Ãæ´Ö¤ËÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¼«¿È4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅ¬»þÂÇ¤Ç¹¬ÀèÎÉ¤¯2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤Ë¹â¶¶¤¬Â¼¾å¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¡£3²ó¤Ë¤ÏÆ±ÅÀ¤È¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ª¤â2»à»°ÎÝ¤«¤éºÆ¤ÓÃæ±Û¤¨¤Ë·è¾¡¤Î¾¡¤Á±Û¤·2¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£8²ó¤Ë¤Ï5ÈÖ¼ê¤ÎÄÔ¤âÂ¼¾å¤ËÈïÃÆ¤¹¤ë»ÏËö¡£»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤âÊÙ¶¯¡£¤¢¤¢¤¤¤¦ÂÇ¼Ô¤òÍÞ¤¨¤ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÀÕ¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¶·â¿Ø¤Ï9²ó¤ËºäÁÒ¤¬7·î1Æü°ÊÍè¤Î4¹æ2¥é¥ó¤Ç1ÅÀº¹¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Îº¹¤ÏÌÀ¤é¤«¡£2°Ì¤Îµð¿Í¡¢Æ±Î¨3°Ì¤ÎDeNA¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤Î¤Ïµß¤¤¤À¤¬¡¢5°Ì¤ÎÃæÆü¤¬¾¡¤Ã¤Æ0¡¦5¥²¡¼¥àº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£