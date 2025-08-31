毛穴悩みにアプローチ♡REJURAN COSMETICSのポアライン日本上陸

韓国で話題のREJURAN COSMETICS「ポア ライン」が、ついに日本上陸♡2025年8月31日(日)よりQoo10公式ショップにて販売開始されます。トナーパッドとアンプルの2アイテムで、毛穴のざらつきや皮脂によるテカリ、乾燥など複合的な悩みにアプローチ。整える・引き締める・潤うの3ステップで、毎日のケアに取り入れやすく、つるんと均一な肌へ導きます。

トナーパッドで毛穴を整える



「ポア タイトニング トナーパッド」（220ml／60枚・3,700円税込）は、柔らかな3層構造パッドで頬から側面まで密着♡

PORE CLEAR™︎ complex*1 が皮脂や古い角質をやさしくオフし、冷感成分と植物エキスで毛穴を引き締めます。エッセンスは角質層まで浸透し、この後に使うスキンケアの吸収も高めます。

朝のメイク前や日常ケアにも最適です。

*1 ベータ-カロテン、ビタミンE、BHA、PHA、AHA、LHA配合：角質層まで

アンプルで毛穴に潤いをチャージ



「ポア タイトニング アンプル」（30ml・4,300円税込）は軽やかなウォータリータイプ。

独自成分c-PDRN*2 が毛穴密度や弾力など11項目の毛穴悩みにアプローチし、べたつかずに潤いを与えます。

化粧水やトナーパッドで肌を整えた後、顔全体になじませ、特に毛穴が気になる部分には重ねづけがおすすめです。

*2 加水分解DNA 配合目的:整肌成分 *3 角質

整える→引き締める→潤う、3ステップで毛穴ケア完了



2つのアイテムを組み合わせることで、REJURAN独自の3ステップアプローチが同時に完結。毛穴まわりの余分な皮脂をオフし、引き締めながら潤すことで、季節を問わず毎日心地よく使えます。

触れたくなるようななめらかな肌へ導き、毛穴悩みに頼れるデイリーケアを叶えます。

毛穴ケアはREJURAN COSMETICSでつるん肌に♡



日本初上陸の「ポア ライン」は、8月31日(日)よりQoo10公式ショップにて販売開始。

ポア タイトニング トナーパッド（3,700円税込）とポア タイトニング アンプル（4,300円税込）の組み合わせで、毛穴のざらつきや皮脂、乾燥など複合的な悩みにアプローチ♡

整える・引き締める・潤うの3ステップで、毎日のケアを簡単に、つるんと均一な肌へ導きます。