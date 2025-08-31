◆イースタン・リーグ ロッテ１―８巨人（３０日・ロッテ）

無傷の７連勝だ。巨人の育成２年目右腕・園田純規投手（２０）が１０安打を浴びながら６回を無失点に抑える粘りの投球でチームに勝利をもたらした。イースタン・ロッテ戦（ロッテ浦和）に先発し、チームトップの７勝目。１０登板で防御率は１・３３、しかも無敗だが、「（援護点を）もらってばかりなので。実質２勝くらいです（笑）」と控えめに喜んだ。

捕手の山瀬とあうんの呼吸だった。「真っすぐが甘く入ってあまり良くなかった」とチェンジアップなど変化球を増やすように変更。２度の満塁を迎えても、ともに打者のタイミングを外して内野ゴロに打ち取り無失点。三振は２つだが低めを意識し凡打の山を築いた。また「点に絡むから、出すのが嫌いなので」と無四球でリズムを作った。

２９日は自主トレを共にした山崎が阪神戦（甲子園）で３年連続の２ケタ勝利を決めた。「もちろん伊織さんは毎試合見てます」と欠かさずチェック。２７日には練習を共にし「ロッカーでいろいろ聞きました」。先輩との時間も生かした。

今季は３軍で１０試合に登板し防御率０・２０と抜群の成績を残し、６月中旬から２軍のローテーション入り。「僕も、１０勝します。頑張ります！」。負け知らずの男が白星を積み重ねていく。（臼井 恭香）