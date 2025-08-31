

柏の葉シンボルのひとつ「ららぽーと柏の葉」（筆者撮影）

なにかと隣駅の「流山おおたかの森」と比較されがちな「柏の葉」。「千葉のニコタマ」の異名を持つ流山に対し、どこか控えめイメージを持たれがちだが、実際にはここにしかない魅力がある――。

さまざまな街にある商業施設を、「どのようにして街を変えたか」という観点からレポートする本連載。今回は「柏の葉キャンパス」周辺を歩く。

つくばエクスプレスに揺られていると、流山おおたかの森駅を過ぎた。次の柏の葉キャンパス駅で降りようと構えていると、車窓に「ららぽーと柏の葉」とタワマンの景色が流れていく……。

そのまま茨城県の守谷駅まで行ってしまった。てっきり、柏の葉キャンパス駅にはどの電車でも行けるだろうと思っていたが、快速はとまらないらしい。

つくばエクスプレスの公式ホームページを見ると、2024年度の流山おおたかの森駅の1日平均乗車人員は4万2714人、柏の葉キャンパス駅は1万9821人と大きな差があった。流山おおたかの森駅は2路線、柏の葉キャンパス駅はつくばエクスプレスのみであることが一因だろう。

柏の葉は、流山おおたかの森と比較されがちな街だ。

二子玉川に「玉川高島屋S・C」を開発した東神開発が街づくりを主導し、駅前が洗練され、「千葉のニコタマ」と呼ばれることもある流山おおたかの森。対して、柏の葉はどのような街なのだろうか。

18年の時を感じさせない「ららぽーと柏の葉」の維持と進化

柏の葉は、「アメリカ空軍柏通信所」と「柏ゴルフ倶楽部」跡地の再開発を中心に、「柏の葉スマートシティ」の街づくりで発展した街だ。「柏ゴルフ倶楽部」の跡地には、2005年8月につくばエクスプレス柏の葉キャンパス駅、2006年11月に「ららぽーと柏の葉」が開業した。

柏の葉キャンパス駅の改札を出ると、目の前に「ららぽーと柏の葉」が現れる。



柏の葉キャンパス駅側から見る「ららぽーと柏の葉」（筆者撮影）

「ららぽーと柏の葉」は、三井不動産が開発した。ほかにも、タワマンやホテルなどを手がけ、公・民・学連携のスマートシティづくりに、現在進行形で取り組んでいる。柏の葉は、三井不動産の重点エリアのひとつだ。



「ららぽーと柏の葉」からほど近くにある「三井ガーデンホテル柏の葉」（筆者撮影）

開業から20年、古さはまだ感じない

「ららぽーと柏の葉」の本館へ入ると、吹き抜けから光が差し込み、明るい印象を受ける。グリーンも配置されており、歩いていて気持ち良い。トイレに向かうまでの目につかない通路の壁や、一部の設備に劣化した箇所はあるものの、古い施設とは感じない。外観も館内もきれいに保たれており、維持管理が行き届いていた。

施設中央の「センタープラザ」は、1階と3階をつなぐ大きな階段のある広場となっており、小学生たちが走り回ってはしゃいでいた。この日はあいにく作業のため封鎖中であったが、3歳までの子どもが遊べる「ちびっこマウンテン」もある。



子どもたちの遊び場になっている「センタープラザ」（筆者撮影）



小さな子どもが安心して遊べる「ちびっこマウンテン」（筆者撮影）

トイレにはおむつ替え台や授乳室のあるベビー休憩室が完備され、3階のフードコートには小上がりの「ファミリー優先席」が用意されている。

このファミリーに配慮された外の遊び場やフードコートは、オープン後のリニューアルで改装されてきた。開業から約18年が経過しても、施設の維持にとどまらず、より快適に過ごせるように進化している。

隣駅の「流山おおたかの森S・C」と比べると、「ららぽーと柏の葉」はコンパクトな施設である。その分、日常生活に必要なものは買い回りしやすい。

たとえば「流山おおたかの森S・C」では、「イトーヨーカドー」のある本館から「セリア」が入る別館までは外に出る必要があり、徒歩で数分かかる。

その点、「ららぽーと柏の葉」はひとつの建物で日常の買い物が完結するのは便利だろう。「ノジマ」や「しまむら」、クリニックがそろう北館も連絡通路でつながっており、雨に濡れずに移動可能だ。



本館からつながる北館。2014年4月にオープンした（筆者撮影）

施設内外をつなぐストリートとウォーカブルな空間

「ららぽーと柏の葉」を後にして、柏の葉の街を歩いていこう。

「ららぽーと柏の葉」の外周には、イスや植栽、テラス席が設置されており、施設と外とのつながりが感じられる。



駅側に向いて置かれているイス。無機質ではなく、ポップなデザイン（筆者撮影）



「ららぽーと柏の葉」前のテラス席。歩道に開かれている（筆者撮影）

歩道にも、ゆったりと座れるベンチとテーブルが設置されていた。海外では見られる光景だが、日本では珍しい。木々に囲まれ、木陰になっている。



歩道にベンチとテーブルが並んでいる（筆者撮影）



左側が「ららぽーと柏の葉」。夏の暑さもあるだろうが、涼しい夕方でもベンチを利用している人はいなかった。このようなストリート空間は、日本人にはまだ馴染みがないのかも（筆者撮影）



歩行者道と自転車道がわけられていて、歩きやすい（筆者撮影）

高架下には、三井不動産が手がけた商業施設「柏の葉かけだし横丁」が広がっている。居酒屋など飲食店が軒を連ね、外にもイスとテーブルが置かれており、ストリートににぎわいを創出しようとする意図が感じられる。こちらには外でお酒を楽しむ人の姿があった。



高架下の「柏の葉かけだし横丁」。いろいろな店舗を開拓して楽しめそう（筆者撮影）

「ららぽーと柏の葉」から西側へ10分少し歩くと、「県立柏の葉公園」にたどり着く。45.0ヘクタールもあり、端から端が見渡せないほど広い敷地に、ウォーク＆ランコースが設けられている。



公園内には、ウォーク＆ランの掲示がいくつかある。近くにこんな空間があったら、サボらず運動できるかも？（筆者撮影）

柏の葉にこのような歩きたくなる公共空間があるのは、「柏の葉スマートシティ」の取り組みとして、「柏の葉ウォーカブルデザインガイドライン」が策定されているからだ。健康寿命の延伸のため、歩きたくなる街づくりを目指している。

モータリゼーションによって人が歩く空間を失ったとの反省から、近年「ウォーカブル」な街づくりが進められているが、柏の葉はそれを体現している。

緑の空間と大規模な研究開発拠点

「ららぽーと柏の葉」の北側には、広大な緑と水の空間「柏の葉アクアテラス」がある。この空間も、「柏の葉スマートシティ」の取り組みのひとつ。三井不動産が、街づくり組織「柏の葉アーバンデザインセンター（UDCK）」とともに整備し、2016年に供用が開始された。



「柏の葉アクアテラス」炎天下だが、子どもたちが遊んだり、大人が散歩したりしていた（筆者撮影）

カルチュア・コンビニエンス・クラブの「柏の葉T-SITE」が隣接しており、おしゃれで心地良い空間になっている。



「柏の葉T-SITE」おしゃれ蔦屋書店で気分が上がり、思わず本を買ってしまった（筆者撮影）

「柏の葉アクアテラス」の隣接地には、2025年秋に、空気圧制御機器のトップメーカーであるSMCの研究開発拠点が開設される予定だ。SMCと三井不動産が開発しており、絶賛建設中であった。

最先端の技術交流や研究開発力の向上、新たなイノベーションの創出に取り組むとされており、外観から先進性が漂う。



奥に見える丸みを帯びた建物がSMCの研究開発拠点。タワマンも背にしており、田舎だけど都会な空間（筆者撮影）

似て非なる柏の葉と流山おおたかの森

柏の葉キャンパス駅前には、「ららぽーと柏の葉」と並んでタワマンがそびえたつ。地上43階建て、柏の葉エリア史上最高層の「パークタワー柏の葉キャンパス」も建設中だ。



三井不動産が開発した「ららぽーと柏の葉」と地上35階建ての「パークシティ柏の葉キャンパス一番街」（筆者撮影）



駅前に43階建てのタワマンが仲間入り予定（筆者撮影）

駅付近には、東京大学駅前サテライトがあり、ちょうど目の前を「自動運転バス 実証実験中」と書かれたバスが走っていた。



自動運転バスの実証実験は、東京大学や三井不動産で構成される柏ITS推進協議会によって行われている（筆者撮影）

「ららぽーと柏の葉」の西側には、東京大学柏キャンパスや千葉大学環境健康フィールド科学センター、国立がん研究センター、国の研究機関が並んでいる。戸建てやアパートも見られるが、住宅街というより先進的な印象を受ける。

それもそのはず。柏の葉にて公・民・学連携で進められている「柏の葉国際キャンパスタウン構想」が目指す都市の姿は、「まち全体が大学のキャンパスのように緑豊かで質の高い空間となり、また、知的交流の場となること」。

一方で、隣駅の流山おおたかの森の指針は「都心から一番近い森のまち」。駅前にはマンションが乱立しているがいずれも地上15階建て程度で、柏の葉のタワマンほど高くない。



流山おおたかの森駅付近のマンション群。高すぎず、圧迫感がない（筆者撮影）

柏の葉と流山おおたかの森は、つくばエクスプレスの開通に伴って発展した新しい街、ファミリーに人気の街、大型商業施設がある街という点で共通しているが、街づくりの方針、主導している企業、街の空気は異なる。

柏の葉には、施設と街をつなぐ公共空間、ウォーカブルデザイン、研究開発拠点の集積など、“ここにしかない要素”が詰まっている。

柏の葉を住みたい街にしているのは…

柏の葉スマートシティの街づくりによって生み出された、歩きやすい空間や緑に囲まれた環境、街の雰囲気は、柏の葉ならではの魅力だ。しかし「住む」となると、多くの人が交通利便性や生活利便性などを優先するだろう。

そう考えると、日常生活を支え、ファミリーが楽しく過ごせる場を生み出している「ららぽーと柏の葉」が果たす役割は大きい。柏の葉の街には店舗が少なく、「ららぽーと柏の葉」がなかったら生活は不便だ。

「ららぽーと柏の葉」は、柏の葉を単なるスマートシティという型に押し込めず、「住みたい街」にし続けている。

（坪川 うた ： ライター・ショッピングセンター偏愛家）